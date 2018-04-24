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В Башкортостане твердые бытовые отходы сжигать не будут
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В Башкортостане твердые бытовые отходы сжигать не будут 

Башкирское спутниковое телевидение 2 часа назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Тема экологии была затронута во время встречи Главы республики Рустэма Хамитова с секретарем Общественной палаты России Валерием Фадеевым. Стороны также обсудили привлечение инвестиций, взаимодействие малого и крупного бизнеса, укрепление агропромышленного комплекса, вопросы развития туризма. Рустэм Хамитов рассказал о крупных инвестпроектах и выразил готовность поделиться с регионами России опытом в области хранения, сортировки и переработки ТБО.
Рустэм Хамитов: «Я сам не сторонник сжигания, потому что я сам профессионально занимался этим вопросом, понимаю его. Никогда к теме сжигания мусора мы не подходили. Японцы предлагали нам один завод, второй завод. Бесплатно, с хорошим кредитом, всё прочее. Нет. Мы будем сортировать, мы будем перерабатывать, складировать и будем захоранивать то, что невозможно сжечь».
Затронули и тему наблюдателей на выборах. 18 марта в республике их насчитывалось 10 тысяч человек, практически по три наблюдателя на каждый избирательный участок. По словам секретаря Общественной палаты, по этому показателю Башкортостан показал поразительный результат. Работа была проделана огромная. Советом Федерации и Государственной Думой принято решение распространить опыт и на другие избирательные кампании.
Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты России: «Сейчас мы обсуждали, что, может быть, стоит принять республиканский закон, который позволил бы организовать такое наблюдение уже осенью на выборах в региональное собрание и на следующий год на выборах Главы республики».
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