Разговоры о холодной войне — только признак короткой исторической памяти

Многие мировые политики говорят о том, что нынешние отношения между Западом и Россией — это новая холодная война. Однако все эти разговоры означают только то, что у этих людей очень короткая историческая память.

Действительно, отношения плохие, но аналогии с холодной войной ложны, потому что нынешняя напряженность — всего лишь блеклая тень холодной войны.

Война двух идеологий

Холодная война была биполярным конфликтом США и Советского Союза, которые были двумя сильнейшими странами мира.

Великобритания и Япония. Силы этих двух сверхдержав были примерно равны, хотя позиция Соединенных Штатов была лучше, поскольку в экономическом отношении они были примерно в два раза сильнее Советского Союза, и на их стороне стояли такие государства, как Федеративная Республика Германия

Советский Союз поддерживали только слабые государства, собранные в Варшавский договор, и Куба , а также еле выживающие государства вроде Анголы Никарагуа и Южного Йемена.

У США было преимущество на море и в воздухе, более развитые технологии и более подготовленные вооруженные силы. Однако у Советского Союза было ядерное оружие и большая и хорошо вооруженная армия, которая находилась на границах Запада и даже недалеко от Персидского залива.

То есть Соединенные Штаты не превосходили Советский Союз настолько, чтобы перестать с ним соперничать.

Холодная война была также войной между двумя универсальными политическими идеологиями: либеральной демократией и коммунизмом, которые исключали друг друга и совместное спокойное сосуществование именно из-за своей универсальности.

Холодная война велась на всех континентах, за исключением Австралии . Во время этого противостояния случилось несколько серьезных ядерных кризисов, велись гонка вооружений и теневые войны, которые унесли миллионы жизней.

Сегодня отношения между Западом и Россией совершенно иные.

Российские карты

Во-первых, уже нет биполярности. США по-прежнему являются самым сильным государством на планете, но мир постепенно превращается в многополярный.

Во времена холодной войны силы были примерно равны. Сейчас Соединенные Штаты примерно в десять раз сильнее России в экономическом отношении. У США технологически развитая, разветвленная и инновационная экономика, а Россия живет экспортом сырья, стоимость которого снижается по мере того, как человечество отказывается от потребления ископаемых видов топлива.

Американцы молоды и образованы, а российское население стареет и переживает большие трудности. Пройдет немного времени, и сил у России будет меньше, чем у Индии

Россия может сыграть определенную роль в вооруженных конфликтах в очень слабых странах, таких как Украина Сирия . Но сейчас Россия не справилась с такой масштабной операцией, как война Соединенных Штатов Америки и их союзников против Ирака

Также нет никакого идеологического противостояния. Влияние российской ограниченной демократии с авторитарными чертами за пределами РФ практически нулевое.

Конфликты между Западом и Россией сейчас разворачиваются вблизи российских границ и в небольшой части Ближнего Востока. В этих конфликтах Россия не ведущая сила — она, скорее, старается уравновесить влияние Запада.

Россия всегда будет воспринимать Запад как угрозу. Однако если во времена холодной войны территории, подконтрольные Советскому Союзу, доходили до сердца Центральной Европы, то сегодня граница между Западом и Россией сдвинулась и не в пользу последней.

И только в одном Россия превосходит Запад. Она умеет притворяться, что в ее руках — все тузы, хотя на самом деле держит проигрышные карты.