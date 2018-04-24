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Задорнов считает, что экономический блок правительства будет обновлен минимально
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Задорнов считает, что экономический блок правительства будет обновлен минимально 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Экономический блок правительства, скорее всего, будет обновлен в минимальной степени благодаря тому, что проводимая им макроэкономическая политики является достаточно эффективной. Такое мнение высказал председатель правления ФК «Открытие», министр финансов России в 1997-1999 годах Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24» во вторник.
"Экономический блок в минимальной степени будет обновлен, поскольку с точки зрения макроэкономической политики Россия выглядит [хорошо] с ее отношением долга к ВВП — меньше 13%. В этом году у нас будет профицитный бюджет с достаточно приличным профицитом и достаточно низкой инфляцией, это уже видно. Именно макроэкономическая политика вызывает меньше всего вопросов. Вопросы вызывают структурные реформы в целом ряде сфер", — сказал он.
Среди них он назвал социальный блок, здравоохранение, пенсионную сферу и судебную систему. «Профицитный бюджет обеспечивает возможность маневра ресурсами в той сфере, которая будет готова к реформированию, и у нее будет лидер этого», — пояснил он.
Задорнов также отметил, что не видит больших разногласий между либеральной и более консервативной частью экономистов.
"Многие темы и предложения давно и многократно обсуждены. Вопрос в том, кто в правительстве будет брать на себя ответственность за реформирование или просто изменения, можно так сказать, в той или иной сфере, и у кого хватит не только воли, но и навыка, команды, желания именно менять ситуацию, где будут происходить изменения", — заключил он.
Выборы президента России прошли 18 марта. Действующий на тот момент глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, избрался на новый шестилетний срок с 76,69% голосов. Инаугурация президента состоится 7 мая.
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