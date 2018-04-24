ПАО «Интер РАО» рассматривает возможность встраивания ярославских предприятий в свои производственные цепочки

Кооперацию предприятий региона и ПАО «Интер РАО» обсудили в рамках визита представителей холдинга в Ярославскую область . Он стал развитием диалога органов власти и промышленников, начатого на совете по кооперации с крупнейшими поставщиками, организованном Федеральной корпорацией МСП в феврале этого года.

В ходе первого дня визита представители «Интер РАО» побывали на предприятиях, выпускающих энергетическое и электротехническое оборудование, а также другие товары. Посетив ООО «Компания „Дизель“, ООО „Завод ПСМ“, АО „ОДК — Газовые турбины“ и АО „Корд“, сотрудники холдинга отметили высокий научно-технический потенциал и уровень организации производственных процессов и выразили заинтересованность в продвижении инновационной продукции и материалов.

Седьмой корсовет по производственной кооперации состоялся во второй день визита делегации в область. В работе приняли участие руководители инвестиционного блока Правительства области, департаментов холдинга, представители промышленных предприятий — потенциальных поставщиков продукции и региональных вузов.

ПАО „Северсталь“, ПАО „РусГидро“, ОАО „РЖД“, Начиная с мая 2017 года в регионе проведены заседания с приглашением крупнейших российских холдингов: ПАО „Татнефть“ »Транснефть» , АО «ОСК». По итогам более 100 региональных предприятий развивают с ними взаимовыгодное сотрудничество. Располагая информацией о процедурах сертификации и испытаниях продукции, компании своевременно выявляют затруднения в процессе взаимодействия, имеют возможность осваивать новые компетенции и требования к производству высококачественной конкурентной продукции.

Обсуждая возможности включения ярославских компаний в производственные цепочки ПАО «Интер РАО», сотрудники холдинга представили информацию о закупочных процедурах, корпоративном плане импортозамещения и производственных программах. Участники встречи отметили перспективы сотрудничества по инновационным проектам и предложениям, а также поставкам продукции, отвечающей требованиям НИОКР.

— Сегодня мы делаем очередной шаг на пути развития сотрудничества между ПАО «Интер РАО» и Правительством Ярославской области, реализуем государственную политику импортозамещения, а также рассматриваем возможность поддержки малого и среднего предпринимательства и развития инновационных отраслей, — отметила заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам ООО «Интер РАО — Центр управления закупками» Светлана Хорунжая.

Свои планы по импортозамещению и производственные возможности презентовали ООО «ПСЦ „Электроника“, АО „ОДК — Газовые турбины“, ООО „Севермаш“, ОАО „Ярославский электромашиностроительный завод „ЭЛДИН“ и другие предприятия.

— Укрепление уже существующих связей между производителями нашей области и ПАО „Интер РАО“ и наращивание потенциала межрегиональной производственной кооперации, безусловно, взаимовыгодны. Холдинг „Интер РАО“, являясь единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии, ставит перед ярославской промышленностью определенные задачи: обеспечить потребности компании в высокотехнологичных образцах продукции, отвечающей требованиям инновации, энергоэффективности и энергообеспечения. Мы продолжим диалог, направленный на технологическое перевооружение, реализацию политики импортозамещения и развитие кадрового потенциала региона. Наши общие намерения прорабатываются детально в проекте соглашения о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и ПАО „Интер РАО“, — отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина

Справка