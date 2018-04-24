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Легендарный «шарик» вернется в Королев
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Легендарный «шарик» вернется в Королев 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Знаменитый «шарик» — монумент в честь легендарной стыковки «Союза» и «Аполлона» — нашелся. Памятник обнаружили ржавеющим на свалке в промзоне. Теперь его обещают отреставрировать и вернуть на историческое место. Почему монумент оказался забытым на долгие годы?
Круг на площади Мозжорина пустует уже 21 год. Но спросишь — каждый скажет, что здесь было раньше.
— Земной шар, а вокруг него летит ракета.
— Земной шарик со спутником.
— Мы его так «шариком» и называли.
То, что жители Королева называли «шариком», на самом деле памятник знаменитой стыковке «Союз» и «Апполона». Руки, сжимающие глобус, напоминают о космическом рукопожатии между нашими и американцами.
"Поэтому народные названия были и «варежки», и «ладошки», и «погреть руки о космос». Сам «шарик» — это очень интересное изделие. Фактически это топливный бак лунной ракеты", — рассказывает Ольга Мельникова, жительница Королёва.
Памятник был установлен в 1976 году — через год после успешного завершения космической программы. Ее участники монумент тогда, правда, не оценили.
"Над постаментом большой «Аполлон» и маленький-маленький союз. Один из специалистов тогда пошутил не очень удачно, за что получил нагоняй от руководства. Он сказал, что «Аполлон» и «Союзничек» состыковались", — вспоминает житель города Виктор Благов.
Над «шариком» шутили, но памятник любили. А когда он заметно проржавел, отправили в цеха РКК «Энергия» на реставрацию. Спустя десятилетия, в этом году, его хватился Игорь Гришин. Активист Общества охраны памятников бросил клич в Сети: просил поискать «шарик» по территориям закрытых предприятий.
"Мне отправили фотографии, памятника лежащего на свалке. Он лежал в том месте, где обычно сотрудники «Энергии» не ходят", — рассказывает Игорь Гришин, активист ВООПиК.
Больше похожий на космический мусор, проржавевший и дырявый «шарик» все-таки нашелся. Воодушевленные удачей активисты забросали администрацию города и предприятия требованиями памятник спасти. Даже граффити нарисовали. Людям пошли навстречу.
"Со свалки его забрали и перенесли на территорию ЦНИИМАШ, где он находится на реконструкции", — говорит Игорь Гришин, активист ВООПиК.
Реконструкция ведется за закрытыми дверями, но уже летом памятник обещают вернуть на законное место. За время его отсутствия в городе появился десяток новых монументов: одних Королевых три штуки, две ракеты, еще одна сфера в честь первого спутника. Но лишним «шарик» здесь все равно не считают.
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