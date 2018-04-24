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Премьер Туниса призвал ЕС исключить страну из списка налоговых гаваней
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Премьер Туниса призвал ЕС исключить страну из списка налоговых гаваней 

Прайм 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 24 апр ПРАЙМ. Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед во вторник призвал Евросоюз исключить его страну из списка третьих стран — налоговых гаваней.
"Мы надеемся, что Евросоюз выведет Тунис из этого списка", — сказал Шахед журналистам после переговоров в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Данный перечень, именуемый списком не сотрудничающих с Евросоюзом юрисдикций в налоговых вопросах, был впервые принят в ЕС в конце декабря прошлого года. В него вошли 17 стран и территорий.
Однако Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) на заседании в конце января текущего года вывел почти половину — восемь стран — из этого списка. Из него выбыли Барбадос, Гренада, Южная Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и ОАЭ. Эти страны из «черного списка» перешли в так называемый «серый список», где уже находится ряд других юрисдикций. Из последнего списка они могут быть выведены после имплементации предложений по корректировке своих налоговых режимов.
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