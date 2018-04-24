Премьер Туниса призвал ЕС исключить страну из списка налоговых гаваней

БРЮССЕЛЬ , 24 апр ПРАЙМ. Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед во вторник призвал Евросоюз исключить его страну из списка третьих стран — налоговых гаваней.

Жан-Клодом Юнкером. "Мы надеемся, что Евросоюз выведет Тунис из этого списка", — сказал Шахед журналистам после переговоров в Брюсселе с главой Еврокомиссии

Данный перечень, именуемый списком не сотрудничающих с Евросоюзом юрисдикций в налоговых вопросах, был впервые принят в ЕС в конце декабря прошлого года. В него вошли 17 стран и территорий.