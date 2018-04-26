О чем жители Северного Медведкова спрашивали префекта Валерия Виноградова

Об основных итогах прошлого года и планах на нынешний год рассказал глава управы Михаил Пучков . В прошлом году были благоустроены 27 дворов, сейчас идет ремонт контейнерных площадок — 17 уже сделаны, всего в плане 30 адресов.

— Продолжается работа по ремонту школьных и детсадовских площадок, в прошлом году было приведено в порядок 33 площадки, на очереди — еще пять.

В рамках компенсационного озеленения по 52 адресам Северного Медведкова было высажено 338 деревьев — вместо погибших во время урагана в мае 2017 года. По программе «Миллион деревьев» в районе появилось еще 56 деревьев и около 1300 кустарников. В этом году высадка деревьев и кустарников продолжится: в весенний период в районе посадят 11 деревьев и 727 кустарников.

К осени в районе должно стать намного светлее — согласована установка 90 опор освещения по нескольким адресам.

После доклада главы управы встреча продолжилась в формате вопрос-ответ. Так, например, житель с улицы Грекова, 8 поинтересовалась перспективами строительства линии метро до Мытищ

— Этот вопрос прорабатывается, но окончательного решения пока нет, — ответил Валерий Виноградов . — Во всяком случае до 2020 года. Мы вместе с руководителями стройкомплекса ездили в Челобитьево, осматривали возможную площадку для размещения станции. Специалисты по дорожно-транспортному развитию и архитекторы продолжают прорабатывать вопрос о том, сможет ли станция оттянуть за МКАД областные рейсовые автобусы. На 100% эту проблему новая станция не решит, однако частично могла бы помочь.

Сразу несколько жителей затронули вопрос о необходимости подземного перехода на пересечении улиц Широкой и Грекова, у метро «Медведково».

По словам Валерия Виноградова, на данный момент существует несколько проектов транспортно-пересадочного узла у станции «Медведково», но ни один из них не удовлетворяет всем требованиям.

— Пешеходный переход должен стать составной частью ТПУ, — сказал префект. — Другие главные требования — решение вопроса с парковкой иногородних автобусов и упорядочение торговли. Как только проект, который учитывает всю специфику этого места, будет разработан, он будет вынесен на рассмотрение депутатов, а затем — на публичные слушания.

Жители домов по Сухонской улице пожаловались, что с наступлением тепла в сквере на Олонецком проезде стали часто разжигать костры.

— С 1 мая все костры в лесопарковых и парковых зонах запрещены, — сказал префект. — Это касается всех без исключения.

Префект обратился к присутствовавшим в зале представителям полиции: «Прошу взять это на контроль, будем действовать жестко».

Для всех остальных, кто не представляет себе майских праздников без шашлыков на природе, в округе обустроены 11 мангальных зон. Ближайшие из них находятся в Медведковском лесопарке.