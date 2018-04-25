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10 тысяч георгиевских лент раздадут жителям Вологды
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10 тысяч георгиевских лент раздадут жителям Вологды 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Традиционная акция «Георгиевская ленточка» стартовала накануне в областной столице. До 9 мая оранжево-черные ленты, которые стали символом Победы, будут раздавать добровольцы корпуса «Волонтеры Победы».
Раздают ленточки в вечернее время, с 17 до 18 часов. Получить их можно 26, 28 и 29 апреля, а также 4 и 6 мая в наиболее оживленных местах города. 9 мая ленты будут раздавать с 8.45 на площади Революции, где пройдут основные торжества.
«Почти 10 тысяч георгиевских ленточек мы планируем раздать в этом году. Волонтеры будут работать на площади Революции, в Кремлевском саду, на площади возле ЦУМа, на площади Федулова, вблизи Дворца спорта на Конева и у ТЦ «Мармелад». Каждый будет одет в футболку белого цвета с логотипом корпуса «Волонтеры Победы». Первую тысячу лент мы уже раздали накануне, 24 апреля», — рассказала доброволец корпуса «Волонтеры Победы» Дарья Озерова.
Вологжане с радостью берут ленты цвета огня и пороха для себя и своих близких. Традиционно символы Победы прикалывают на грудь в виде банта, прикрепляют на машины.
«Георгиевская лента для меня — символ Победы, праздника. Это память о наших дедах, которые воевали. Повязывать буду в виде банта. Мой уже готов — его для меня сделала подруга, а вот сегодня я взяла ленту для сына. Крепить буду на одежду с левой стороны, поближе к сердцу», — рассказала вологжанка Ольга.
Именно с выдачи лент стартует активная подготовка волонтеров к 9 Мая. В этом году к проведению парада Победы в областной столице привлекут 150 добровольцев в возрасте от 16 до 40 лет. На параде Победы волонтеры будут оказывать помощь ветеранам, сопровождать их до места и следить за их состоянием во время парада, сопровождать участников акции «Бессмертный полк». Сейчас волонтеры проходят обучение, работе начинающих добровольцев обучают «стажисты», делят на группы и распределяют ответственность — точную копию полотнища, которое было водружено над рейхстагом.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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