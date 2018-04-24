Шум Соснового Бора: атомград остался без «головы»

Петиция губернатору

Произошло все неожиданно даже для губернатора Александра Дрозденко , за два дня до праздника — 45-летия присвоения Сосновому Бору статуса города. Свой уход экс-глава публично никак не объяснил, коллегам сказал об усталости от административной работы и возможном уходе в бизнес. В Сосновом Бору говорят, что это не совсем так. Жители обратились к главе региона с петицией, которую за несколько дней подписали более 1000 человек.

«Для нас, жителей города, причина такого поступка непонятна. Сам он о своей отставке не говорит. Садовский — отличный руководитель, после его прихода в городе стало больше порядка. По отзывам жителей города, 70% не хотят, чтобы он уходил. Уважаемый Александр Юрьевич, мы знаем, что вы уже подписали прошение об отставке. Убедительно просим пересмотреть ваше решение и вернуть Садовского к исполнению своих обязанностей», — говорится в обращении.

В отличие от многих населенных пунктов России , жители города в целом были довольны главой, и за три года особых претензий к нему не предъявляли. «По строящимся объектам каждое утро, перед работой, как бодрый зайчик бегал, не высиживал в кресле», «Как большинство жителей, я далека от закулисных интриг во власти и не являюсь работником СМИ или депутатом, хранящим молчание по поводу этой отставки Садовского, но очень хочу, чтобы он остался», «Вы спросили его самого — он хочет вернуться?» — пишут горожане в соцсетях.

Ушел или ушли?

По одной из версий, уход Садовского спровоцировали не сложившиеся отношения с главой Сосновоборского городского округа Алексеем Ивановым — бывшим зятем Григория Ногинского, неформального хозяина города атомщиков, владельца холдинга «Титан-2» (генподрядчик на строительстве ЛАЭС-2). При этом с последним его связывает многолетнее знакомство.

«Стремительный, без объяснений отъезд Садовского из города — сродни бегству. Не могу отрицать, что глава умел открыто общаться с населением, но факт и то, что в работе он допускал ошибки. В ряде случаев, скажем так, он был пристрастен в конкурсах по выбору подрядчиков на те или иные работы в городе. «Росатом» здесь не при чем. Кстати, именно ведомство, насколько я знаю, и предложило ему новую работу на одном из объектов атомной энергетики. Да и со стороны областной власти не было никаких гонений. Больше того, губернатор был недоволен его решением», — сказал сосновоборский общественник Олег Тарасов . По некоторым данным Садовский, чьи полномочия прекращались лишь в 2019 году, уехал на Курскую АЭС.

Информацию СМИ о конфликте Садовского с Алексеем Ивановым, собеседник агентства считает надуманной. «Иванов на освободившуюся должность не претендует и претендовать не собирается, это было бы нелогично — он занимает более высокий пост — какой смысл? А руководителю „Титана-2“ Нагинскому не до коллизий во властных структурах Соснового Бора, у него есть более важные задачи — пуск новых энергоблоков ЛАЭС-2, в связи с которыми и так полно проблем», — сказал он.

«Росатом» не бросит

Сосновый Бор, хоть и относится к Ленобласти , находится на особом положении из-за ЛАЭС. Госкорпорация и губернатор обязательно согласовывают назначения. Источник «ФедералПресс» не уточняет, кто именно может прийти на смену главе администрации города, но подтвердил, что «в корпорации поторопятся с рекомендацией относительно назначения, скорей всего, это будет человек не из Ленобласти».

«Садовский действительно крепкий хозяйственник. В шесть утра — подъем, в семь — планерка, активное общение с народом, что людей подкупало. Но его личная проблема, на мой взгляд, в амбициях, — сказал «ФедералПресс» депутат заксобрания от Соснового Бора Николай Кузьмин . — Он не терпит критики. Любые идеи, идущие вразрез с его собственным мнением, встречают противодействие. В том числе, и замечания коллеги по власти — главы Сосновоборского городского округа. Я уверен, на него никто не давил, отставка была его собственным решением. Все бросил и решил уехать. Но у него все неплохо: не нарушены товарищеские отношения с Григорием Нагинским , в свое время причастного к его утверждению на руководящий пост. Да и «Росатом» Садовского не бросит».

По словам депутата, в ближайшей время будет создана конкурная комиссия из представителей властей региона и членов совета депутатов (50 на 50%). «Для оптимального результата не должно быть давления со стороны губернатора, „Росатома“ и Нагинского. Сосновому Бору необходим человек, который будет, прежде всего, отстаивать интересы жителей», — добавил он.

Как сообщил «ФедералПресс» источник на ЛАЭС Садовский действительно решил покончить с госслужбой и податься в бизнес. «Так стремительно поступают, я имею в виду уход фактически за один день, только люди, которым сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Выгодное, и перспективное, с возможностью материального роста, — сказал собеседник агентства, — Это будет бизнес, близкий к строительному, но далеко от атомной энергетики он не уйдет. Больше я вам ничего не скажу — увидите». Впрочем, сказанное выше не исключает, что уход Садовского был добровольным лишь условно, а новое место ему предложили как компенсацию.

фото mayaksbor.ru