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Сломанную скамью возле дома по улице Яблочкова починили по просьбе местного жителя
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Сломанную скамью возле дома по улице Яблочкова починили по просьбе местного жителя 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы починили сломанную скамью, расположенную по адресу улица Яблочкова, д. 25, корп. 4. Поводом для ремонта стало обращение местного жителя, размещенное на портале «Наш город».
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы Бутырского района Анзора Алисултанова.
— По указанному адресу выполнены работы по ремонту и покраске малой архитектурной формы — скамьи со спинкой. В данный момент скамья находится в технически исправном состоянии, замечания устранены, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (то)
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