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Минтруд предложил упростить ведение трудовых книжек
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Минтруд предложил упростить ведение трудовых книжек 

RT на русском 2 часа назад
Министерство труда и социальной защиты предложило проект «О Порядке ведения и хранения трудовых книжек», который должен упростить ведение этого документа.
Об этом сообщает РИА Новости.
Проект предлагает отменить знакомство работника с каждой вносимой в трудовую книжку записью посредством росписи в личной карточке, отменить обязанность «скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учёту бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книгу учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них».
Кроме того, при увольнении работодатель сможет заверять записи в трудовой книжке как печатью организации, так и печатью кадровой службы при наличии таковой. Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на министра труда Максима Топилина сообщала о сроках запуска электронных трудовых книжек в России.
RT на русском: последние новости
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