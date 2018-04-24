Минтруд предложил упростить ведение трудовых книжек

Министерство труда и социальной защиты предложило проект «О Порядке ведения и хранения трудовых книжек», который должен упростить ведение этого документа.

Об этом сообщает РИА Новости.

Проект предлагает отменить знакомство работника с каждой вносимой в трудовую книжку записью посредством росписи в личной карточке, отменить обязанность «скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учёту бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книгу учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них».