В Сколково прошел Международный робототехнический форум.

Судя по всему, Азимов ошибся совсем не намного. Еще недавно всех поражали роботизированные гепарды, стрекозы, рыбы, птицы, машины, которые бегают кросс, делают сальто, вытворяют другие удивительные трюки, а сегодня заложенные в них решения воплощаются в реальных машинах. Они отличные грузчики, сварщики, кузнецы и штамповщики, сборщики, они сверлят, фрезеруют, режут, клепают, шлифуют, быстро осваивают многие рабочие профессии. Машина уже навсегда вытеснила человека из сферы расчетов и вычислений. Компьютерные алгоритмы совершают торги на бирже за доли секунды. А скоро искусственный интеллект лишит работы аналитиков, переводчиков и многих журналистов. Роботы уже пришли в наши дома, они не только проводят уборку, но и развлекают нас, играют с нами в разные игры.

Кстати, недавно СМИ сообщили о сенсационном прогнозе американских экономистов: через 10 лет роботы и искусственный интеллект вытеснят с рабочих мест десятки миллионов американцев. К этому есть явные предпосылки. Во-первых, предприниматели спят и видят, как бы заменить человека машиной, ведь она готова безропотно трудиться 24 часа в сутки без перерыва, выходных и отпусков. Во-вторых, эта техника быстро совершенствуется, а цены на нее так же быстро падают.

Такие авторитеты, как Бил Гейтс, Стивен Хокинг Илон Маск не раз предупреждали, что к нашествию роботов надо серьезно готовиться уже сегодня. И вот Европарламент готовит правила, по которым люди будут строить отношения с роботами и искусственным интеллектом. Речь не только о том, как обезопасить нас от риска получить физические и психологические травмы. Депутаты намерены наделить роботы статутом «электронной личности», и даже обсуждается их участие в выборах.

Ученые уверены, что совсем скоро человек за рулем будет экзотикой, восприниматься как опасность

А что Россия ? Наша страна пока находится в арьергарде этой мировой гонки. И, тем не менее, по мнению многих специалистов, мы имеем хороший потенциал для рывка. Это показала приуроченная к форуму выставка отечественных роботов. Прямо скажем, их нельзя назвать прорывами, они не поражают особой новизной, но, с другой стороны, ряд экспонатов не уступает мировому уровню, а кое в чем даже превосходят. В первую очередь это созданный командой Екатерины Березий медицинский робот «ЭкзоАтлет», который помогает людям с ограниченными физическими возможностями. С его помощью они встают с инвалидной коляски и могут совершать недалекие прогулки.

— Движение ног, тазобедренных суставов обеспечивается электродвигателем, который питается от аккумуляторов весом всего 4 кг, — говорит Березий. — Наш робот не только дешевле зарубежных, но и за счет оригинальной математической системы управления скелетом человек при ходьбе может именить тип движения. Такой вариант в зарубежных аппаратах не предусмотрен.

Эта техника уже конкурирует с японскими роботами. Во всяком случае, известная корейская фирма уже вложила в «россиянина» серьезные деньги и намерена продавать его в Японию . Еще одна наша перспективная разработка — роботизированный грузовик на базе "КАМАЗа" . Вообще беспилотный транспорт, и прежде всего автомобили, стал одним «гвоздей» московского форума. Энтузиасты утверждают: на российских дорогах гибнут десятки тысяч человек, а беспилотники снизят это число до сотен, а потом и до единиц. Ученые уверены, что совсем скоро человек за рулем будет экзотикой, восприниматься как опасность.

Успехи беспилотных авто сегодня очевидны. Они уже наколесили десятки тысяч километров в разных странах мира. Самый громкий пример: путешествие робота через всю Америку. И хотя рядом находился водитель, но около 99 процентов всего проделанного пути машиной управлял автомат. Однако несколько последних аварий оптимизм несколько поубавили. Оказалось, что, несмотря на фантастическую техническую оснащенность, беспилотники «везут» опасность. Они могут попасть в сложные критические ситуации, когда вся эта техника просто бессильна. Прежде всего это касается так называемого «черта из табакерки», когда внезапно появляется другой автомобиль, пешеход, посторонние предметы и т.д.

Так вот создатели представленного на выставке «КАМАЗа» утверждают, что им удалось решить проблему, создав систему компьютерного зрения, которую «чертик из табакерки» не застанет врасплох. " Если на дороге возникает потенциально опасная ситуация, она способна оперативно ее интерпретировать и быстро принимать решения, — объяснил корреспонденту «РГ» один из авторов разработки Юрий Минкин. — Это позволит избежать ошибок, которые допускают все нынешние роботы-автомобили при распознавании объектов на дороге".

А вообще робот на дороге ставит немало этических и правовых проблем, которые тоже обсуждались на форуме. Скажем, что делать, если он едет на высокой скорости, а на трассу вдруг выскакивает собака? Тормозить, повергая риску своих пассажиров, а также автомобили, которые едут следом? Какое решение закладывать в мозг робота? Ответ, очевидно, придется искать не только ученым, но законодателям.

На выставке представлены два подводных робота, оба, по мнению специалистов, ни в чем не уступают зарубежным аналогам, зато значительно дешевле. Аппарат «Гном» весит всего 20 кг, оснащен видеокамерой и гидролокатором, предназначен для осмотра подводных объектов на глубине до 300 м. Робот «Кусто II» помимо осмотра подводных объектов может поднимать со дна небольшие грузы.

Энергетиков особо заинтересовал робот «Канатоход», разработанный Александром Лемехом. Аппарат может дистанционно диагностировать линии электропередачи, что особенно важно для труднодоступных районов. В комплекс входят беспилотник и специальные устройства для контроля состояния кабелей. «Сейчас мы работаем над вариантом, чтобы робот мог не только находить дефекты, но и их устранять», — говорит автор проекта. Конечно, на выставке представлены медицинские роботы. Например, манипулятор РММ-2 помогает врачу выполнять разные сложные операции. Он значительно легче, компактней и дешевле знаменитого американского Да Винчи, а точность выполнения операций значительно выше.

Пока вся показанная на выставке техника существует в малых партиях либо вообще в нескольких экземплярах. Причина давно известна: наша промышленность слабо заинтересована во внедрении высоких технологий. Кстати, именно поэтому доля России на этом мировом рынке около одного процента. Переломить ситуацию должна Национальная технологическая инициатива. Это долгосрочная комплексная программа нацелена на прорыв в наукоемких областях, одна из которых робототехника. Речь идет не только о разработке умных машин, но и выходе их на рынок.

Справка «РГ»