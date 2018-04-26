50 метров волшебства. Смотрим на новую иллюминацию колеса обозрения в пермском парке Горького

25 апреля в пермском парке Горького на колесе обозрения появилось новое освещение. Это событие приурочено к первому юбилею колеса. Сейчас оно светится только с одной стороны, позже иллюминация появится и с другой.

У пермского колеса обозрения в 2018 году юилей

Колесо обозрения в парке Горького появилось в 2013 году. Его высота — 50 метров, диаметр подвижной части — 42 метра. В 2018 году, к юбилею колеса, ему сделали подарок — новую подсветку.

Пока что подсветка горит со стороны улицы Краснова, но скоро будет гореть и со стороны улицы Революции

— В этом году колесу исполняется пять лет. Это событие будет главным в течение года, — рассказал 59.ru директор парка Рашид Габдуллин. — Конструкция иллюминации и сам монтаж — это наша разработка. Всё оборудование было сделано по индивидуальному заказу. Сейчас у колеса светится одна сторона, обращённая к улице Краснова, но позже гореть будут обе стороны.

Смотреть на обновленное колесо лучше после 21:00, когда на улице стемнеет. Но для тех, кто вечером не бывает рядом с парком Горького, мы записали подсветку на видео. Кстати, в парке летом начнутся ночные катания: ряд аттракционов, в числе которых и колесо обозрения, будут работать до двух ночи. В это время подсветка на колесе будет работать, и ей можно насладиться в полной мере.

В темноте колесо выглядит очень празднично

Но это не единственное изменение, которое появится в 2018 году.

— Мы реконструируем кабинки на колесе. Во-первых, они будут оборудованы рациями. Во-вторых, у кабинок будет звуковое сопровождение и интерактивный экран, на котором можно выбрать, что вам покажут — информацию о парке или о городе.

Новая подсветка колеса обозрения

Недавно мы рассказывали, что в парке Горького появятся новые аттракционы и разыграют автомобиль.