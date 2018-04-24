Квота России на вылов снежного краба в Баренцевом море может увеличиться вдвое

На текущий год допустимый улов снежного краба рыбаками из России составляет 9,8 тысячи тонн.

«Мы определили, что использование этого ресурса может быть либо российскими или норвежскими судами. То, что касается российской части — здесь управление идет согласно российскому законодательству», — отметил Шестаков при ответе на вопрос об отношениях Москвы и Осло к вылову снежного краба.

Глава федерального агентства также заявил, что до конца года планируется провести дополнительные исследования запасов снежного краба, которые в настоящее время выше, чем запасы камчатского краба.

«Предположительные цифры, которые могут быть установлены на следующий год — это увеличение квоты вылова не менее, чем в два раза», — заметил Шестаков.