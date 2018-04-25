Что стоит за идеей стран Запада «обойти вето России» 

Вашингтон и его союзники решили воспользоваться процедурной лазейкой. Имеется в виду принятая еще в 1950 году, вскоре после начала войны на Корейском полуострове, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Единство в пользу мира». Она предусматривает право Генассамблеи рассматривать вопросы, связанные с угрозой глобальной безопасности, если Совбез не в состоянии выполнить свои обязанности из-за разногласий постоянных членов. Генеральная Ассамблея может вынести рекомендации относительно коллективных мер в целях поддержания или восстановления международного мира. Для того чтобы процедура была запущена, нужно согласие девяти из пятнадцати членов Совбеза ООН. На практике за всю историю миротворческой деятельности ООН ссылка на эту резолюцию была сделана всего раз, когда в 1956 году были созданы Первые чрезвычайные вооруженные силы ООН на Ближнем Востоке. Впрочем, впоследствии они оказались недееспособными.
Согласно утечкам, теперь Белый дом вместе с союзниками рассматривают аналогичный сценарий, чтобы «создать механизм по определению виновных в химатаках». Для согласования этого механизма потребуется большинство в две трети голосов на Генассамблее — тогда в теории позицию российской делегации можно будет обойти. Как известно, при голосовании в Совбезе Россия, входящая в пятерку его постоянных членов, блокировала проекты проамериканских резолюций — равно как и Вашингтон ветировал инициативы Москвы.
Идея вето в свое время принад лежала президенту США Рузвельту
Эксперты «РГ» настроены к американским планам скептически: резолюцию «Единство в пользу мира» задействовать можно, однако никаких практических результатов это не даст. «Те, кто пытается претворить в жизнь этот сценарий, ссылаются на то, что Совет Безопасности является главным органом, ответственным за поддержание международного мира и безопасности, а Генассамблея — вторым по значимости, — отметил в беседе с „РГ“ юрист-международник, эксперт ООН, завкафедрой международного права РУДН Аслан Абашидзе. — В соответствии с Уставом ООН Генассамблея действительно может заниматься этими вопросами. Однако в пункте 2 статьи 11-й Устава четко сказано: если речь идет о вынесении рекомендации по принятию каких-либо мер коллективного характера, то Генассамблея для этого обращается только в Совет Безопасности. То есть обойти вето России решительно невозможно. Более того, сама идея права вето исторически восходит к Лиге Наций, которая была предшественницей ООН. Всеми вопросами войны и мира в ней занимался совет, который принимал решения на основе консенсуса — когда все были „за“. Если хотя бы один член совета говорил „нет“, то решение не принималось. Хотелось бы также отметить, что идея вето в свое время принадлежала президенту США Рузвельту. Ее суть можно сравнить с образом лодки, управляемой гребцами. Если весла будут двигаться несогласованно, лодка просто перевернется. И вето было придумано как раз для того, чтобы постоянные члены Совета Безопасности ООН могли договариваться. Поэтому, если говорить шире, реформирование ООН не нужно путать с отсутствием у государств политической воли».
Официально
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала "Российской газете" утечки о том, что западные дипломаты якобы обсуждают возможность обойти вето России в СБ ООН. «Хочу напомнить, что право вето придумали именно США, — отметила Мария Захарова. — И, надо сказать, механизм оказался полезным. Так, в начале 2000-х удалось предотвратить легитимизацию американского вторжения в Ирак. Хотя агрессию Вашингтона тогда не удалось остановить, но Совет Безопасности ООН не стал оправдывать это незаконное решение».