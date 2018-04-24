Власти ХМАО наконец-то определились с планами по строительству школ

Правительство Югры постепенно наращивает обороты в решении одной из наиболее масштабных социально-экономических проблем региона. Речь идет о выполнении указа президента РФ о ликвидации обучения в две смены, частично который выполнить необходимо до конца 2021 года: к этому времени во вторую смену будут учиться лишь школьники средних классов. «ФедералПресс» неоднократно сообщал о трудностях, с которыми сталкивается округ в решении вопроса. Первоочередная из них — необходимость в общей сложности построить около 120 школ к 2025 году в условиях дефицита бюджета и общего кризисного состояния экономики страны.

Доклад о реализации программы по строительству школ сегодня в рамках заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике представил новый директор департамента образования и молодежной политики округа Алексей Дренин. Так, по его словам, сегодня региональным правительством предусмотрены несколько механизмов для решения задачи. Среди них, в частности, 44-ФЗ и выкуп готовых объектов у застройщиков муниципальными властями.

«Третий механизм относительно новый, это строительство в рамках концессионных соглашений. Это коробочное решение, разработанное Сбербанком . Четвертый — ГЧП в соответствии с 224-ФЗ. Его мы внесли в программу недавно, разрабатывался он вместе с Газпромбанком , который и выступил инициатором идеи», — рассказал Дренин.

Главная деталь доклада чиновника — конкретные данные по числу объектов, которые либо уже возводятся, либо готовятся к строительству. В частности, пояснил директор департамента, на данный момент в рамках адресной инвестиционной программы округа возводятся 14 школ, финансирование составляет 6,3 млрд рублей.

«Дополнительно на объекты в рамках концессии или ГЧП выделено 5,3 млрд рублей, это последние изменения бюджета. Таким образом, мы полностью обеспечиваем финансовую потребность на текущий бюджетный период. По этим механизмам будет начато создание 20 объектов. Пока. Это тот минимум, который нам нужен для достижения целевого показателя», — подчеркнул Алексей Дренин.

Он также отметил, что в течение февраля-апреля в ведомство поступили 16 заявок на ГЧП от муниципальных властей, подготовленных вместе с конкретными инвесторами. На данный момент рассмотрены лишь четыре, три из них одобрены.

Впрочем, на вопрос спикера парламента Бориса Хохрякова о том, когда конкретно будут сданы первые объекты в рамках концессии, Алексей Дренин ответил достаточно невнятно. Он лишь пояснил, что проекты в рамках действующих концессионных соглашений, запланированные на текущий год, будут реализованы (либо начнут реализовываться) в 2019-2020 годах, так как первый год соглашения отдан под проектирование.

Еще один вопрос, поднятый в ходе заседания — судьба работников социально-культурной сферы. По словам депутата Евгения Маркова, сотрудники учреждений (в качестве примера он привел спортивные залы, где занимаются школьники) переживают, что могут лишиться работы либо потерять в зарплате ввиду падения загрузки. По сути, Марков поинтересовался, как именно власти собираются реформировать систему работу с молодежью.

Конкретного ответа в Дренина не нашлось. «Понятен вопрос, вы хотите, чтобы я указ президента прокомментировал. Давайте так: к 2020 году в первую смену должны обучаться младшие и старшие классы, полный переход — к 2025 году. Переход на одну смену обуславливает полное обеспечение детей дополнительным образованием. Мне сейчас трудно ответить, как будут функционировать объекты спорта, мы эти вопросы в Минобре тоже обсуждаем», — пояснил чиновник.

На выручку коллеге пришел первый вице-губернатор Югры Геннадий Бухтин , подчеркнувший, что переход на одну смену обучения заложен в программе Минстроя . «К этой программе достаточно много вопросов, в том числе у помощников президента. Это неоднозначное решение — переход на одну смену. Поэтому мы сейчас ждем мая, смотрим, что будет. Мы вот не торопимся», — отметил он.

«Сейчас мы решаем насущные проблемы. В дальнейшем, как говорится, «будем посмотреть», — нашелся Алексей Дренин.

Интересно, что, как заявил директор профильного департамента под конец выступления, властям до сих пор не поступило ни одной заявки на участие в ГЧП. «Однако, еще раз подчеркну, вводился этот механизм в программу по инициативе ряда инвесторов и Газпромбанка. Фактически, доходность в сравнении с концессией там одна, разница в последствиях эксплуатации. Но, раз всех всё устроило и механизм был одобрен, мы его включили, ждем заявок», — резюмировал Дренин.

Кроме того, депутаты напомнили участники заседания, что в прошлом инвесторы уже отказывались заниматься проектами по строительству школ ввиду существенной разницы цены выкупа готовых объектов с рыночной. Успокоил собравшихся Геннадий Бухтин, подчеркнувший, что цену выкупа муниципалитеты будут определять с помощью оценщиков.

«Та расчетная цена, которую мы указываем, пока всех устраивает. Но окончательно все будет зависеть от оценщиков и ситуации на рынке», — отметил первый вице-губернатор, так и не назвав конкретное число.