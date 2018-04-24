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Курды возвращаются в долину Евфрата для борьбы с ИГ*, заявила коалиция США
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Курды возвращаются в долину Евфрата для борьбы с ИГ*, заявила коалиция США 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Курдские формирования, которые «отвлекались» на ситуацию на северо-западе Сирии, где проходит военная операция Турции, стали возвращаться в долину Евфрата для борьбы с ИГ*, сообщил журналистам представитель коалиции под руководством США Райан Диллон.
"Все больше бойцов возвращаются в среднюю часть долины реки Евфрат… чтобы сосредоточиться на разгроме ИГ*", — сказал Диллон. При этом он отказался признать, что курдские формирования возвращаются из района Африна, где идет военная операция Турции. Он также отказался сообщить, сколько вернулось бойцов-курдов из поддерживаемых США формирований «Сирийских демократических сил» (SDF).
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.
Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Коалиция США также призвала Турцию к сдержанности и заявила, что операция в Африне «отвлекает» от борьбы с ИГ*.
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