Курды возвращаются в долину Евфрата для борьбы с ИГ*, заявила коалиция США

"Все больше бойцов возвращаются в среднюю часть долины реки Евфрат… чтобы сосредоточиться на разгроме ИГ*", — сказал Диллон. При этом он отказался признать, что курдские формирования возвращаются из района Африна, где идет военная операция Турции. Он также отказался сообщить, сколько вернулось бойцов-курдов из поддерживаемых США формирований «Сирийских демократических сил» (SDF).

Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Коалиция США также призвала Турцию к сдержанности и заявила, что операция в Африне «отвлекает» от борьбы с ИГ*.