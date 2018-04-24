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Минпромторг поддержит внедрение отечественных ИТ-решений в оборонно-промышленном комплексе
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Минпромторг поддержит внедрение отечественных ИТ-решений в оборонно-промышленном комплексе 

Министерство промышленности и торговли РФ 51 минуту назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
24 апреля в Ялте состоялся форум «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса», в котором принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев. Открыл мероприятие заместитель Председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев.
В ходе пленарного заседания Олег Рязанцев отметил приоритетность развития таких ключевых направлений как цифровое проектирование, создание виртуальных конструкторских бюро, развитие имитационного и суперкомпьютерного моделирования, а также внедрение на предприятиях ОПК цифрового производства и систем управления кооперационными цепочками.
Одна из наших приоритетных задач — стимулирование и внедрение отечественных программных продуктов в ОПК. Для этого Минпромторг сформировал несколько мер господдержки: мы продолжаем финансировать разработку пакета программ для инженерных расчетов и анализа «Логос», с этого года начнем субсидировать внедрение суперкомпьютерных технологий для проведения численного моделирования, а на следующий — планируем субсидировать внедрение отечественных ИТ-решений в сфере проектирования изделий, управления предприятием и полным жизненным циклом изделия
сообщил замглавы Минпромторга.
Участники пленарного заседания также затронули вопросы развития цифровой экономики, формирования стандартов для перехода к цифровизации, а также принципы защиты информации от внешних угроз.
По итогам работы площадки планируется выработать единые подходы к цифровизации оборонной промышленности и возможные дополнительные меры государственной поддержки разработчиков и предприятий ОПК.
Справочно.
Форум «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» проходит в Ялте 24-26 апреля 2018 г. В рамках программы форума запланированы секции, посвященные системам управления предприятиями ОПК, созданию цифрового производства и инфраструктуры, обеспечению информационной безопасности в ОПК, нормативно-правовому регулированию применения цифровых технологий и другим актуальным вопросам. Среди гостей форума — представители федеральных и региональных органов власти, интегрированных структур, предприятий ОПК и компаний, разрабатывающих ИТ-решения в интересах ОПК.
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