Минпромторг поддержит внедрение отечественных ИТ-решений в оборонно-промышленном комплексе

В ходе пленарного заседания Олег Рязанцев отметил приоритетность развития таких ключевых направлений как цифровое проектирование, создание виртуальных конструкторских бюро, развитие имитационного и суперкомпьютерного моделирования, а также внедрение на предприятиях ОПК цифрового производства и систем управления кооперационными цепочками.

Одна из наших приоритетных задач — стимулирование и внедрение отечественных программных продуктов в ОПК. Для этого Минпромторг сформировал несколько мер господдержки: мы продолжаем финансировать разработку пакета программ для инженерных расчетов и анализа «Логос», с этого года начнем субсидировать внедрение суперкомпьютерных технологий для проведения численного моделирования, а на следующий — планируем субсидировать внедрение отечественных ИТ-решений в сфере проектирования изделий, управления предприятием и полным жизненным циклом изделия

сообщил замглавы Минпромторга.

Участники пленарного заседания также затронули вопросы развития цифровой экономики, формирования стандартов для перехода к цифровизации, а также принципы защиты информации от внешних угроз.

По итогам работы площадки планируется выработать единые подходы к цифровизации оборонной промышленности и возможные дополнительные меры государственной поддержки разработчиков и предприятий ОПК.

Справочно.

Форум «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» проходит в Ялте 24-26 апреля 2018 г. В рамках программы форума запланированы секции, посвященные системам управления предприятиями ОПК, созданию цифрового производства и инфраструктуры, обеспечению информационной безопасности в ОПК, нормативно-правовому регулированию применения цифровых технологий и другим актуальным вопросам. Среди гостей форума — представители федеральных и региональных органов власти, интегрированных структур, предприятий ОПК и компаний, разрабатывающих ИТ-решения в интересах ОПК.