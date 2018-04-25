На Южном Урале обнаружили кости пещерного носорога и мамонта

Челябинские краеведы нашли фрагмент бивня мамонта вблизи села Миасского. Аналогичную находку обнаруживали и в прошлом году. Сейчас специалисты хотят провести подробные исследования на данном участке. А неподалеку откопали фрагменты костей и других древних животных.

— Возле поселка Мирный я обнаружил скопление костей шерстистого носорога, мамонта, бизона, дикой лошади — почти всех видов первобытных животных, — рассказывает сайту 74.ru Владимир Гирник. — Есть два предположения: либо их «намыло» течением реки, либо там была стоянка первобытного человека, который использовал их в пищу и выбрасывал кости.

По словам специалистов, на территории Южного Урала порядка 300 мест, где были найдены фрагменты костей древних мамонтов, причем ежегодно краеведы открывают еще по 5-6 новых мест.

— Каждый год минимум по одному бивню находим. Активная работа начинается после половодья, когда большое количество останков вымывается на берег. Ежегодно обследуем по 15–20 районов, — добавляет спелеоархеолог Владимир Юрин . — Мамонты жили здесь тысячелетиями. Когда ледник опускался, они шли на 400 километров южнее, затем снова поднимались к северу.

Отметим, что мамонты вымерли более 10-12 тысяч лет назад. А все древние находки археологи после изучения передают в районные музеи.