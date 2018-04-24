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За врачебную ошибку оренбуржец отсудил 200 тыс. после операции
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За врачебную ошибку оренбуржец отсудил 200 тыс. после операции 

ProOren 49 минут назад
Фото: ProOren
Житель областного центра подал в суд на медиков, когда после операции в нем оставили инородное тело.
Операция проходила в 2014 году. После удаления селезенки мужчина начал испытывать проблемы в органах пищеварительной системы. Через два года в ходе обследования в желудке было обнаружено инородное тело. Вскоре его извлекли, а пациент обратился в суд.
В ходе медэкспертизы установлено, что из-за случившегося в желудке образовался свищ, нарушилось пищеварение.
Как сообщает Вестирама со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района города Оренбурга, исковые требования пациента удовлетворены частично: с медучреждения взысканы 200 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.
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