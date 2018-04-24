За врачебную ошибку оренбуржец отсудил 200 тыс. после операции

Житель областного центра подал в суд на медиков, когда после операции в нем оставили инородное тело.

Операция проходила в 2014 году. После удаления селезенки мужчина начал испытывать проблемы в органах пищеварительной системы. Через два года в ходе обследования в желудке было обнаружено инородное тело. Вскоре его извлекли, а пациент обратился в суд.

В ходе медэкспертизы установлено, что из-за случившегося в желудке образовался свищ, нарушилось пищеварение.