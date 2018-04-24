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Частные такси для инвалидов появятся в Нижнем Новгороде к ЧМ по футболу
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Частные такси для инвалидов появятся в Нижнем Новгороде к ЧМ по футболу 

Newsroom24 55 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом на заседании Заксобрания 24 апреля, во вторник, заявил министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов.
С вопросом о такси для маломобильных гостей мирового первенства к министру обратился руководитель Нижегородской региональной Общественной организации культурной, социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников Андрей Буланов, который отметил, что обычные такси, курсирующие по городу, не подходят для инвалидов.
Как отметил Вадим Власов, вопрос пуска такси для маломобильных граждан обсуждался еще в январе, когда был введен в строй Канавинский транспортный узел. Работу подобных такси предлагается организовать частным компаниям, которые в ближайшее время должны дать ответ на предложение правительства.
Напомним, въезд автобусов в Нижний Новгород с 1 июня будет ограничен.
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