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Калининградские школьники случайно нашли тайник с боеприпасами времен ВОВ
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Калининградские школьники случайно нашли тайник с боеприпасами времен ВОВ 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Мальчишки не растерялись и позвонили в полицию.
Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, 14 апреля учащиеся Колледжа сервиса и туризма Никита Волков и Михаил Канджа вместе с учеником 11 класса школы №8 Сергеем Нескоблевым работали на субботнике на берегу Пелавского озера.
В кустах ребята заметили схрон с боеприпасами. Прибывшим полицейским они рассказали о месте находки.
«Было очень интересно понаблюдать, как работают полицейские. Мы убедились, что они профессионалы своего дела. Если что случается, нужно сразу обращаться к ним», — рассказал 17-летний Никита Волков.
24 апреля начальник калининградского УМВД Игорь Илларионов вручил подросткам благодарственные письма.
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