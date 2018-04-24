Калининградские школьники случайно нашли тайник с боеприпасами времен ВОВ

Мальчишки не растерялись и позвонили в полицию.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД , 14 апреля учащиеся Колледжа сервиса и туризма Никита Волков и Михаил Канджа вместе с учеником 11 класса школы №8 Сергеем Нескоблевым работали на субботнике на берегу Пелавского озера.

В кустах ребята заметили схрон с боеприпасами. Прибывшим полицейским они рассказали о месте находки.

«Было очень интересно понаблюдать, как работают полицейские. Мы убедились, что они профессионалы своего дела. Если что случается, нужно сразу обращаться к ним», — рассказал 17-летний Никита Волков.