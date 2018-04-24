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Бывший глава «Евросибэнерго» станет гендиректором En+
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Бывший глава «Евросибэнерго» станет гендиректором En+ 

Rambler News Service 34 минуты назад
Бывший глава «Евросибэнерго» Вячеслав Соломин станет гендиректором En+ Group, говорится в сообщении En+. Соломин займет должность с 1 мая 2018 года.
«Совет директоров одобрил назначение Вячеслава Соломина на должность генерального директора с 1 мая 2018 года и отставку Владислава Соловьева с должности генерального директора и исполнительного директора компании с 30 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.
С октября 2017 года Соломин работал главным операционным директором En+ Group.
Соломин сосредоточится на оперативном управлении компанией, а также на обновлении ее стратегии на фоне санкций, введенных США 6 апреля 2018 года, уточняет En+.
Также совет директоров компании согласовал назначение с 1 мая 2018 года Михаила Хардикова на должность финансового директора компании. Хардиков сменит на этом посту Андрея Ященко, который был финансовым директором En+ с июля 2013 года. Хардиков ранее, с июля 2014 года был финансовым директором «Евросибэнерго».
Как ранее сообщало RNS, 6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
9 апреля En+ сообщила, что включение компании в санкционный список США может оказать существенное негативное влияние на бизнес компании, при этом оценка влияния санкций продолжается.
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