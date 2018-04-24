Бывший глава «Евросибэнерго» станет гендиректором En+

«Совет директоров одобрил назначение Вячеслава Соломина на должность генерального директора с 1 мая 2018 года и отставку Владислава Соловьева с должности генерального директора и исполнительного директора компании с 30 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.

С октября 2017 года Соломин работал главным операционным директором En+ Group.

Соломин сосредоточится на оперативном управлении компанией, а также на обновлении ее стратегии на фоне санкций, введенных США 6 апреля 2018 года, уточняет En+.

Также совет директоров компании согласовал назначение с 1 мая 2018 года Михаила Хардикова на должность финансового директора компании. Хардиков сменит на этом посту Андрея Ященко , который был финансовым директором En+ с июля 2013 года. Хардиков ранее, с июля 2014 года был финансовым директором «Евросибэнерго».

9 апреля En+ сообщила, что включение компании в санкционный список США может оказать существенное негативное влияние на бизнес компании, при этом оценка влияния санкций продолжается.