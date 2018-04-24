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В Минприроды отметили успехи Каменской фабрики в сбыте продукции за рубеж
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В Минприроды отметили успехи Каменской фабрики в сбыте продукции за рубеж 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Здорово, что удается наладить цепочку поставок не только на территории России, но и в другие страны, — сказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Минприроды Николай Гудков. Так он прокомментировал сообщения о том, что российская Каменская бумажно-картонная фабрика подготовила первую экспортную поставку в Сенегал.
Пресс-секретарь Минприроды России Николай Гудков поприветствовал тот факт, что Каменская бумажно-картонная фабрика добивается успехов в переработке бумажных отходов. «Здорово, что удается наладить цепочку поставок не только на территории России, но и в другие страны», — сказал Гудков, добавив, что Минприроды ожидают: в будущем фабрика сможет еще больше увеличить объемы переработки.
Расположенная в городе Кувшиново Тверской области Каменская бумажно-картонная фабрика перерабатывает макулатуру в картон и бумагу для гофрирования, которые, в свою очередь, используются для производства упаковки. Во вторник стало известно о подготовке экспортной поставки в Сенегал.
В 1-м квартале этого года пул стран-потребителей фабрики увеличился благодаря поддержке Российского экспортного центра и приблизился к двум десяткам. Ранее были заключены контракты и отгружены первые партии продукции в страны Латинской Америки: Гватемалу, Гондурас, Сальвадор. Также достигнута договоренность о поставках в Венесуэлу.
Уровень качества сырья соответствует европейским стандартам. Продукция сертифицирована по стандартам лесного попечительского совета FSC, что гарантирует происхождение и качество ресурсов, производство которых находится под строгим контролем.
Продукция производится на пяти бумагоделательных машинах, одна из которых была введена в эксплуатацию в 2013 году. Это произошло в результате реализации крупнейшего инвестиционного проекта в современной целлюлозно-бумажной промышленности России в секторе переработки макулатуры, с объемом инвестиций более 150 млн долларов.
Сама же фабрика основана в 1799 году. Сейчас на предприятии работает 640 человек. Она является градообразующим предприятием и крупнейшим налогоплательщиком Тверской области. Предприятие имеет полный цикл производства, собственные тепловые, энергетические ресурсы и систему водопользования. Расположение фабрики между Москвой и Петербургом обеспечивает хорошую логистику и низкие затраты на перевозку.
Опыт переработки вторсырья на современном уровне крайне важен в свете экологической госполитики. Кроме того, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркивал необходимость развития экспорта российской продукции на зарубежные рынки.
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