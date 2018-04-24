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Заключенные займутся переработкой мусора
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Заключенные займутся переработкой мусора 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Председатель комитета верхней палаты российского парламента по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил привлечь заключенных к работе по переработке мусора на территории колоний.
Валентин Богдан, эксперт фонда «В защиту прав заключенных», сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в России:
— Вопрос обеспечения заключенных заработком стоит очень остро, и его давно пора решать. Но именно к переработке мусора привлечь их будет довольно сложно. В традициях криминального мира, по которым живут в местах лишения свободы, работа с мусором и вообще любая уборка считается унизительным трудом. Кроме того, есть еще один фактор. Этот вид деятельности даже на воле далеко не престижен. Но он хотя бы оплачивается. А если посмотреть статистику по заработку осужденных, то мы увидим довольно печальные цифры. Даже на швейном производстве, которое сейчас является для колоний основным. В остальных случаях все еще хуже: средний месячный заработок составляет от 50 до 500 рублей. Оплата работы зависит от выполнения норм, которые не пересматривались с прошлого века. Там запредельные требования, выполнить их практически нереально. У заключенных нет мотивации работать, потому что этих средств будет недостаточно для жизни на воле.
Анна Павлюк, координатор экологического проекта «РазДельный сбор»:
— Я думаю, труд заключенных найдет применение в области переработки отходов. На большинстве предприятий, перерабатывающих вторсырье, все еще применяется ручной труд. Дело в том, что автоматическое оборудование не всегда справляется. Например, пластиковые бутылки сортируются и перерабатываются по четырем основным цветам. Но часто из-за загрязнения автомат не может распознать, подлежит ли вторсырье переработке. Поэтому неквалифицированные кадры могут стоять на конвейере и вручную убирать с него то, что перерабатывать нельзя. Или откручивать крышки с тех же бутылок. В США, например, заключенные уже занимаются досортировкой смешанного вторсырья. Те, кто имеет соответствующую квалификацию, могут работать на автопогрузчике. Но вся эта работа очень тяжелая. Я считаю, что за нее должны платить хорошие деньги.
Владимир Марьев, президент Ассоциации рециклинга отходов:
— Люди, которые находятся в местах лишения свободы, содержатся там на деньги налогоплательщиков. Поэтому необходимо использовать любую возможность привлечь заключенных к общественно полезному труду. Я не знаю, что происходит в исправительных учреждениях, но убежден: эти люди должны работать. Поэтому было бы хорошо, если бы бизнес договорился и организовал свои предприятия на территории колоний. К тому же это вряд ли будет затратно: объемы мусора, генерируемого колониями, позволяют применять ручной труд, не сооружая дорогостоящие автоматизированные линии.
Артем Кирьянов, член Общественной палаты РФ:
— Переработка мусора на территории колоний — модель, не имеющая экономического обоснования. Эта работа в рамках одного закрытого субъекта будет стоить дороже, чем вывоз для последующей утилизации. Никакой дешевый труд не компенсирует затрат, необходимых для утилизации мусора.
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