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Татарстанцы хотят сменить часовой пояс
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Татарстанцы хотят сменить часовой пояс 

Казанский Портал 38 минут назад
Жители Татарстана хотят сменить часовой пояс. Они обратились в комитет парламента с просьбой перевести время с московской часовой зоны на восточную. Природное время в республике не подходит под географический часовой пояс. Нужно учитывать влияние времени суток на здоровье людей, считают татарстанцы.
Сегодня в Госсовете прошло совещание по этому вопросу. Депутаты Госсовета, представители министерств и Ассоциация промышленных предприятий против этой идеи. Изменения в исчислении времени может помешать работе МЧС, считает замглавы МЧС РТ Николая Суржко.
Завтра пройдет заседание Госсовета РТ, где рассмотрят проект об изменении часовой зоны, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
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