В Петербурге к 2022 году в рамках ГЧП построят пансионат для пожилых людей 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сеть частных пансионатов для пожилых людей к 2022 году планирует открыть в Санкт-Петербурге объект, реализуемый в рамках механизма государственно-частного партнерства. Об этом в рамках «Российской недели ГЧП» сообщил председатель совета директоров компании «СГЦ „Опека“ Алексей Маврин.
»С городом Санкт-Петербург мы подписали концессионное соглашение. Мы как концессионер должны построить будем дом-интернат для пожилых людей на 275 человек. Реализуем мы проект к 2022 году", — сказал он.
Маврин отметил, что «пансионат будет выглядеть как гостиница, только специализированная, потому что люди там маломобильные». «Поэтому все номера будут как в гостиницах для инвалидов, очень серьезные стандарты по пожарной безопасности, номера будут двух-, трехместные», — пояснил он.
На данный момент сеть «СГЦ „Опека“ входит в реестр поставщиков социальных услуг и включает в себя девять пансионатов в Москве, Санкт-Петерурге и Ленинградской области. По словам Маврина, за пять лет планируется расширить сеть до 51 пансионата. В приоритете для открытия подобных объектов будут города Северо-Западного федерального округа, а также города-миллионники.
V Инфраструктурный конгресс „Российская неделя ГЧП“ проходит в Москве с 24 по 27 апреля. Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд „Росконгресс“ при участии профильных федеральных министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты, »Деловой России" и Агентства стратегических инициатив. ТАСС является генеральным информационным партнером.