В Петербурге к 2022 году в рамках ГЧП построят пансионат для пожилых людей

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Сеть частных пансионатов для пожилых людей к 2022 году планирует открыть в Санкт-Петербурге объект, реализуемый в рамках механизма государственно-частного партнерства. Об этом в рамках «Российской недели ГЧП» сообщил председатель совета директоров компании «СГЦ „Опека“ Алексей Маврин

»С городом Санкт-Петербург мы подписали концессионное соглашение. Мы как концессионер должны построить будем дом-интернат для пожилых людей на 275 человек. Реализуем мы проект к 2022 году", — сказал он.

Маврин отметил, что «пансионат будет выглядеть как гостиница, только специализированная, потому что люди там маломобильные». «Поэтому все номера будут как в гостиницах для инвалидов, очень серьезные стандарты по пожарной безопасности, номера будут двух-, трехместные», — пояснил он.