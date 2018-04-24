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Валентина Матвиенко посетила Республику Сербскую
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Валентина Матвиенко посетила Республику Сербскую 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Республика Сербская занимает 49 процентов территории БиГ, здесь проживает 31 процент населения страны, преимущественно сербы.
Жители Баня-Луки с интересом наблюдали за движением кортежа, многие улыбались, махали руками. У резиденции главы Республики Сербской Милорада Додика Валентину Матвиенко встречали с почетным караулом и военным оркестром, который исполнил гимны России и РС. Сам Милорад Додик частый гость в Москве, он регулярно встречается с президентом России Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым. Валентина Матвиенко передала ему привет от российского лидера и поблагодарила за большой личный вклад в развитие двусторонних отношений.
Хорошее состояние межгосударственных контактов оказывает благотворное влияние на экономические связи. За прошлый год взаимный товарооборот между Россией и Республикой Сербской вырос на 16 процентов и составил 345 миллионов евро. Глава Совфеда уверена, что эти показатели могут значительно вырасти за счет реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли, увеличения экспорта в Россию сербских овощей, фруктов и мяса. При этом она призвала власти республики следить за тем, чтобы под видом местной продукции в Россию не отправляли товары из стран, в отношении которых действуют контрсанкции. Недавно, по ее словам, на российский рынок таким образом чуть не попали польские яблоки.
Вступать в НАТО в республике не планируют
Милорад Додик заявил, что его республика выбирает экономических партнеров без оглядки на политическую конъюнктуру, поэтому российские компании здесь желанные гости. Он особо выделил контакты с "Газпромом", с которым планируется построить в Республике Сербской совместное предприятие по производству сжиженного природного газа, а также соглашение с одной из российских компаний на реконструкцию местных ТЭЦ общей стоимостью 200 миллионов евро, которое будет подписано в конце мая в Санкт-Петербурге. Кроме того, сербы намерены купить у России три вертолета для нужд полиции. «Нас критикуют каждый раз, когда мы приобретаем что-то для нашей полиции, как будто мы собираемся напасть на НАТО», — отметил Додик. Кстати, вступать в НАТО в республике не планируют — в октябре 2017 года Народная скупщина приняла резолюцию о военном нейтралитете.
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