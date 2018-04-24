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Фестиваль патриотической песни центра «Энергия.RU» собрал 145 талантов
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Фестиваль патриотической песни центра «Энергия.RU» собрал 145 талантов 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Фестиваль «Патриотическая песня — 2018» прошел в районе Чертаново Северное в минувшее воскресенье, 22 апреля. Особенный подарок гостям мероприятия преподнесли ученики школы №1179.
Как сообщалось в нашем издании ранее, на участие в ежегодном конкурсе заявки подали 145 человек: многие в составе коллективов. Артисты оценивались в четырех возрастных категориях и в пяти номинациях: «сольное пение», «ансамблевое пение», «хоровое пение», «дуэт» и «музыкально-сценическая миниатюра».
— Коллектив 6 «В» класса школы №1179 связался с нами и предложил музыкально-сценическую композицию. Так как она была на полчаса, то в конкурс мы не смогли ее включить. Но ребята выступили перед гостями во время подведения итогов. Всем очень понравилось, настолько здорово получилось, что ветераны кричали им «молодцы», — рассказала редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» специалист по связям с общественностью ЦДиС «Энергия.RU» Марина Сухарева, которая сама присутствовала на фестивале. — Отмечу, что детские номера были пронизаны темами «дети мира против войны» и «дети за мир», а более взрослые участники почтили память падших солдат.
По итогам конкурса были выявлены 14 лауреатов: жители Роман Мигунов, Максим Шарипов, Марина Казакова, София Чересэу, Илья Николаев, Анна Коваленко, Анастасия Мигулина, Юлия Матвеева, Ольга Полякова, коллектив школы №856 «Класс и К», ансамбль «Весенний каприз» совместно со студией «Джем» ЦДиС «Энергия.RU», клуб «Горизонт» с Миланой Кипой «Энергии.RU», дуэт «Валерий и Валерия» (Валерия Терешенкова и Валерий Журов), ансамбль «Неунывающие бабушки», хор «Северное сияние» и вокально-любительский ансамбль «Отрада». Дипломантами стали жители Елена Ожигова, Анна Малышева под аккомпанирование Антонины Гуровой, Людмила Жданова, Ольга Штакк, хор «Не стареют душой ветераны», коллектив 3 «А» класса школы №856 и хореографический ансамбль «Чертановские девчата».
— Жюри также приняло решение наградить некоторых участников специальными призами. Судьи отметили номер «Сталинград» в исполнении Наталии Ермиловой, так как она единственная посвятила этому событию выступление. Как известно, в этом году отмечалась 75-я годовщина окончания Сталинградской битвы. Григорий Гордийченко был удостоен награды за смелое акапельное исполнение песни «Черноморочка». Кстати, спел он очень даже неплохо. Еще один приз вручили нашему педагогу — руководителю студии «Джем» Ольге Саводеровой — за подготовку участников, — поделилась Марина Сухарева.
Отметим, что в роли членов жюри выступили сержант легендарной 6 роты, 104 гвардейского полка, 76 гвардейской дивизии Сергей Гарусов, представитель местной власти Евгения Ильина, дирижер Кристина Ласкаева, председатель чертановского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Алексей Иванов.
Фото: предоставила специалист по связям с общественностью ЦДиС «Энергия.RU» Марина Сухарева
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/24/40285/
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