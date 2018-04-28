Контроль за региональными стройнадзорами передадут Ростехнадзору 

О подобной инициативе «Российской газете» рассказал глава федерального ведомства Алексей Алешин. Фото: www.polotsk-portal.ru «На федеральном уровне строительные нормы разрабатывает Минстрой, но контроль за их применением осуществляют региональные надзоры, — напомнил чиновник, продолжив: — И мы видим, что один госстройнадзор в определенной ситуации отказывает в приемке работ, а другой в точно такой же ситуации принимает их. Думаю, что необходимо установить единообразие подходов в надзорной практике», — резюмировал Алексей Алешин. Впрочем, по его словам, этот вопрос требует тщательной дополнительной проработки. Алешин уточнил, что подобная идея обсуждалась в 2016 году, но тогда развития не получила. «Безусловно, после произошедшей трагедии в „Зимней вишне“ эта тема стала актуальна, — подчеркнул глава Ростехнадзора. — Необходимо ее обсудить, учесть мнение заинтересованных структур, в том числе и региональных. Сейчас многие склоняются к мнению, что такая координация работы стройнадзоров нужна», — добавил он. Фото: www.seogan.ru Фактически и строительный надзор, и строительная экспертиза зависят от местных органов власти, так как создаются ими и ими же назначаются руководители, отметил Алексей Алешин (на фото). «И субъектовая экспертиза, и строительный надзор входят в структуру одного органа власти — субъекта РФ, — напомнил он. — И если возникает ситуация, когда надо скорее сдать в эксплуатацию здание, где-то отчитаться, у чиновников существует возможность повлиять на решения этих органов», — констатировал глава Ростехнадзора. Отвечая на вопрос, насколько эффективно в отрасли осуществляется так называемый внутренний строительный контроль, руководитель федерального органа раскритиковал этот институт, функционирующий в рамках системы саморегулирования в строительстве. «Организация, выполняющая строительный контроль, в принципе выполняет ту же работу, что и органы строительного надзора, — пояснил Алексей Алешин. — Она должна следить, чтобы все строилось в соответствии с проектом, за качеством материалов, за безопасностью строительства и т. д. Но по факту зачастую наши инспектора приходят на такой объект и находят массу нарушений. Бывает, что, по мнению стройконтроля, объект уже готов, но наши проверки говорят об обратном», — отметил он. Ключевым моментом, по его мнению, здесь является тот факт, что специальных требований к организациям, осуществляющим стройконтроль, не разработано. «Такие требования необходимо определить. Этот вопрос мы собираемся поставить на обсуждение», — сообщил глава Ростехнадзора. Между тем после трагедии в Кемерово ряд специалистов высказали конкретные претензии именно к органам стройнадзора. В частности, как заявил в интервью порталу ЕРЗ руководитель Национального объединения организаций экспертизы в строительстве (НОЭКС) Шота Гордезиани (на фото), «ни застройщик, ни тем более стройнадзор, вообще не следят за тем, что на самом деле реализуется по проекту, который был утвержден». «Напомню, что объект принимается в эксплуатацию только после того как строительный надзор выдаст заключение о соответствии (ЗОС). То есть тем самым стройнадзор берет на себя ответственность за то, что выполненный объект соответствует проектным решениям, — отметил руководитель НОЭКС. — А что на деле? Стройнадзор всегда очень много разглагольствует о том, как другие должны работать, а между тем сам свою работу не выполняет, не справляется с ней. Нет именно надзора за ситуацией на объекте. В это время надзорное ведомство очень занято другими вопросами: лезет в экспертизу, в проектирование, учит всех подряд. Но при этом, как в случае с „Зимней вишней“, само является основным виновником трагедии: потому что в Кемерове объект был сдан с отступлениями от проекта. Так что это прямая вина органов стройнадзора», — заключил эксперт. Фото: www.vesti.ru С г-ном Гордезани согласен и другой признанный специалист — народный архитектор РФ, доктор архитектуры, академик РААСН, президент Союза архитекторов России (2008—2016) Андрей Боков (на фото). По его словам, требуется «полное обновление» всей системы ответственности в строительстве. А пока этого нет, представители большого бизнеса, застройщики экономят на всем, в том числе и на безопасности. «Их никто не проверяет. Точнее, проверяющие пребывают с ними в сговоре, — пояснил Андрей Боков порталу ЕРЗ, добавив: — И при этом никто не несет персональной ответственности». Фото: www.zanostroy.ru