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В Камбодже выросла численность пресноводных дельфинов
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В Камбодже выросла численность пресноводных дельфинов 

ТАСС 1 час назад
Впервые за десятилетие зафиксирован рост популяции речных иравадийских дельфинов в реках Камбоджи. С момента первого подсчета особей в 1997 г. к 2015 году численность этого пресноводного вида млекопитающих сократилась с 200 до 80 животных из-за утраты мест обитания и негативного влияния рыболовных промыслов. В последние два года численность возросла до 92 дельфинов, пишет AFP.
Постепенному восстановлению популяции в реке Меконг на территории Камбоджи способствует снижение смертности дельфинов-иравади и рождение молодых особей. Всемирный фонд дикой природы (WWF) объяснил, что добится «исторического скачка» численности дельфинов помогла эффективная работа речных патрулей и устранение так называемых жаберных рыболовных сетей. Эти сети устанавливаются вертикально, проплывающая рыба застревает в них, зацепляясь жабрами. Дельфины-иравади запутываются в таких сетях и погибают.
О браконьерах и незаконно установленных рыболовных сетях властям и экологам начали сообщать туроператоры, организующие поездки на лодках по реке.
"Спустя годы напряженной работы, мы, наконец, можем сказать, что эти дельфины-символы могут быть спасены от вымирания", — сказал представитель WWF Камбоджи Сенг Тик.
Природоохранные группы и власти подчеркивают, что жизни иравадийских дельфинов продолжают угрожать и другие незаконные промысловые методы — гранаты, электронное рыболовное снаряжение, ядовитые приманки. Крупные инфраструктурные объекты, такие как плотина в Лаосе, также ставит под угрозу процесс восстановления популяции дельфинов.
Иравадийские дельфины известны благодаря своей характерной внешности — у них выпуклые, округлые лбы и короткие клювы. В Камбодже живет крупнейшая популяция иравади, поэтому их считают национальным достояние старны. Эти дельфины также обитают в Мьянме, Индонезии, Индии и Таиланде.
Материал предоставлен проектом "+1".
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