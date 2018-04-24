Что предлагают посетителям продуктовые рынки Москвы и Минска

Москве сегодня работает 26 рынков. Многие из них за последние годы пережили реконструкцию, которая коснулась как зданий, так и самой философии работы. Гостям здесь теперь предлагают не только продукты, но и высокий сервис с яркими впечатлениями — рядом с прилавками открываются рестораны экзотической кухни, фудкорты, детские комнаты, проводятся кулинарные мастер-классы и читаются гастрономические лекции.

В Усачевском рынке, к примеру, соотношение торговли и общепита примерно 60:40. Посетителей тут много даже в середине буднего дня — в ресторанах второго этажа занято большинство столиков, а на первом уровне покупатели торгуются с продавцами, которые всегда готовы сделать скидку.

Продавец одной из сырных лавок Светлана Фролова говорит, что больше всего гостей приходит по выходным, хотя надолго товар не залеживается и среди недели.

"У нас много постоянных покупателей, которые приходят за определенными сортами, хотя и к новинкам интерес тоже большой, — отмечает она, едва отпус­тив очередного клиента. — Сыр у нас фермерский, из разных уголков России , иногда сделанный по авторским рецептам, так что второго такого не найти".

Директор Усачевского рынка Егор Гурник делится планами: «На втором этаже скоро будет ресторан с собственной маленькой сыроварней, заглянуть в которую через окна смогут все желающие. Кроме того, у нас готовится к открытию еще один крупный ресторан рыбной кухни, где все будет построено на продуктах с Дальнего Востока».

Общепит и торговля под одной крышей уживаются вполне комфортно — недовольства соседством нет ни у рестораторов, ни у торговцев. На прилавках есть практически все, что может понадобиться на кухне, — огромный выбор мясных и молочных продуктов, колбас, кулинарии и многого другого. Встречаются и настоящие гастрономические сюрпризы. Можно попробовать, например, сырные конфеты — разные сорта сыра смешивают с шоколадом и другими ингредиентами, создавая необычные десерты.

А в открывшемся в прошлом году на Рождественском бульваре Центральном рынке фудкорт занимает пространство даже больше, чем торговые ряды. Здесь есть заведения с русской, вьетнамской, греческой, мексиканской, американской, дагестанской и индийской кухней, причем список можно продолжать. Есть даже кафетерий, оформленный в советской стилистике кафе-мороженого.

Собственно, больше всего людей на таких рынках привлекает возможность не только купить свежие овощи и мясо, но и попробовать что-то новое. И пообщаться! И бизнес на такой запрос активно отвечает, привлекая на рынки не только фермеров, но и, к примеру, рестораторов. «Опытные и начинающие рестораторы очень охотно рассматривают площадки на рынках, так как они могут служить платформой для тестирования новых концепций, — считает основатель ресторанного холдинга „Тигрус“ Хенрик Винтер . — Лучшее место пробовать свои силы!»

В то же время Винтер говорит, что полноценно заменить классические торговые центры рынки пока не могут, а возможно, и не хотят. Зачастую у них и разная аудитория. К тому же нередко от рынков нового формата покупателей отпугивает цена — стоимость овощей и мяса обычно значительно выше, чем в близлежащем супермаркете. Но зато здесь и выбор больше, и качество зачастую лучше, и сама обстановка другая. А об их растущей популярности говорит даже время работы: Центральный рынок, к примеру, открыт с 8 до 23 часов. Не всякий супермаркет работает по такому графику.

В Минске сегодня работают 19 рынков, главным из которых с конца 1970-х является Комаровский, расположенный практически в центре города, а когда-то здесь был окраинный столичный район с одноименным названием. Его собратья на периферии конкурировать с ним не могут ни по площади, ни по ассортименту.

Сама «Комаровка» (так в народе прозвали этот рынок) стала знаменитой еще до рождения: самый большой в республике крытый павильон был спроектирован на основе проекта Челябинского торгового центра, которому, кстати, недавно группа местных жителей предложила присвоить статус объекта культурного наследия. Края куполообразной крыши из сборных бетонных панелей по периметру стягивают 37 канатов диаметром 40 мм. Сегодня «Комаровка» — это 54,1 тысячи квадратных метров в павильоне и на сезонной территории, около 2000 торговых объектов. В будний день ее посещают около 30 тысяч покупателей, в преддверии праздников доходит до ста.

Прелесть главного рынка Минска в том, что здесь приоритет отдан отечественным производителям — от частника до крупных перерабатывающих комплексов. Свежий хлеб ежедневно поступает со столичных хлебозаводов, рыбхозы привозят свежую рыбу, в торговых рядах всегда широкий выбор свинины, говядины, баранины, телятины, крольчатины, фруктов и овощей. Отличительная черта крытого рынка — наличие торгового ряда для продажи свежайшего домашнего творога, масла, сметаны и сыров. Безопасность реализуемых товаров строго контролирует независимая лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Контроль тотальный, свидетельство этому — признание Президента Беларуси Александра Лукашенко , который на апрельской встрече с представителями СМИ сказал, что продукты на его столе как из обычных магазинов, так и с Комаровского рынка.

Общепит и торговля уживаются на рынке вполне комфортно: недовольства соседством нет ни у рестораторов, ни у продавцов

Остальные минские рынки в разы помельче и поскромнее, расположены в основном в жилых районах. Городские власти несколько лет назад объявили кампанию по упорядочению таких объектов — предполагалось перенести торговлю из лабиринтов под открытым небом во вновь построенные современные многофункциональные павильоны. Однако дело застопорилось из-за отсутствия инвесторов. К примеру, Чижовский рынок (кстати, филиал «Комаровки») никак не могут передать в частные руки с 2012 года. Может, потому, что одно из условий продажи — сохранение профиля объекта с обязательными местами для торговли сельхозпродукцией, выращенной гражданами на приусадебных земельных участках?

На фоне всех других продовольственных рынков Минска во всех смыслах особняком стоит торговый центр «Ждановичи» на окраине города. Это мультиформатный «торговый город», в составе которого есть и продовольственный центр, аналог «Комаровки». Здесь даже сохранился единственный в Минске «блошиный» рынок, известный под названием «Поле чудес». Кроме того, там же работает торговый городок «Лебяжий» и примыкающий к нему рынок по реализации сезонной плодоовощной продукции. Здесь цены, пожалуй, самые низкие в городе.

На остальных рынках стоимость продовольствия аналогична магазинной либо несколько выше ее. Видимо, поэтому, кстати, минчане все чаще заглядывают не на рынки, а в гипермаркеты и торговые центры, где регулярно предлагают значительные скидки. Так что статистические данные торгового ведомства Беларуси не удивляют: в прошлом году в стране стало на 4 рынка меньше, а торговых центров — на 30 больше. Но есть и другие новости. На фоне борьбы с несанкционированной торговлей и стихийными уличными базарами в Минске пытаются возродить мини-рынки по продаже продукции с личных подворий. А на действующих рынках есть бесплатные места для пенсионеров, чтобы они в цивилизованных условиях смогли продать выращенные на приусадебных участках овощи и фрукты.