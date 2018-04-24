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Мединского обвинили в рейдерском захвате собственности центра Рерихов
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Мединского обвинили в рейдерском захвате собственности центра Рерихов 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Руководство Международного центра Рерихов (МЦР) обратилось к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с заявлением о грабеже, в котором участвовал министр культуры РФ Владимир Мединский. По версии МЦР, Минкульт рейдерским путем похитил из учреждения около шести тысяч экспонатов, в том числе 728 дорогостоящих картин, и присвоил их под надуманным предлогом.
Культурный рэкет
Вместе с Мединским МЦР просит привлечь к ответственности и его первого заместителя Владимира Аристархова, а также других лиц — всех их руководство учреждения обвиняет в незаконном проникновении в здание центра в апреле прошлого года и захвате многомиллиардного наследия Рерихов. В СКР направлен 27-страничный документ, в котором подробно расписаны все действия злоумышленников и их мотивы.
«Действия организованной группы по отъему имущества МЦР начались с введения министром культуры В. Р. Мединским в заблуждение президента Российской Федерации В. В. Путина, которому министр безосновательно сообщил о якобы имеющихся рисках утраты наследия Рерихов, находящегося у МЦР. Полученную резолюцию президента РФ «Примите меры для обеспечения интересов государства» участники группы, как можно судить, стали использовать в качестве доказательства полученного карт-бланша на разорение МЦР и его музея и отъема его собственности», — указано в заявлении, опубликованном пресс-службой МЦР.
Захватом чужого имущества, как пишут авторы обращения, руководил директор Государственного музея Востока Александр Седов при поддержке силовой группы без опознавательных знаков. 29 апреля в здании центра были проведены обыски, а имущество музея изъято и передано тому же Седову. Обыски якобы проводились по уголовному делу экс-главу Мастер-Банка, который в прошлом пожертвовал МЦР несколько картин.
«С 29 апреля 2017 года и по сей день МЦР не возвращена ни одна культурная ценность из состава наследия Рерихов», — сообщает МЦР.
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