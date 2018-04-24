Греф: 98% решений о выдаче кредитов для физлиц в Сбербанке принимает искусственный интеллект

98% решений о выдаче кредитов для физических лиц и 30% решений о кредитовании юрлиц в Сбербанке принимает искусственный интеллект. Об этом сообщил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф

По его словам, именно искусственный интеллект сейчас является главной технологией, «новым электричеством» цифровой эпохи, в которую мир вступил в 2015 году. Рубежом эпох стало появление (благодаря искусственному интеллекту) возможности работать с большими объемами неструктурированных данных, «достаточно дешево их хранить и обрабатывать».

«Искусственный интеллект не только упростил доступ к информации, улучшил ее качество и ускорил обработку, но и позволил автоматизировать процесс принятия решений», — отметил Герман Греф. Речь идет не только об управленческих навыках, но и о тех повседневных решениях, которые приходится принимать каждому человеку, подчеркнул он.

Возможностей человеческого интеллекта для прогресса, по словам главы Сбербанка, уже недостаточно: «Нам пришлось бы поменять все abilities и capabilities нашего мозга. Это невозможно! Человек — самая несовершенная машина. Можно поменять процессор внутри компьютера, вместо двух ядер поставить четыре, но нельзя ту же операцию проделать с человеком».

Переход в новую эпоху еще не закончен. «Мы стоим на пороге изменений, которые могут быть сравнимы с зарождением жизни, — заявил Герман Греф. — Изменился темп развития технологий, которые определяют наше будущее». При этом многие технологии потенциально несут серьезные риски, отметил президент Сбербанка: «В Китае уже установлено 150 миллионов камер, которые могут распознавать человеческие лица. Правительство Китая до 2025 года планирует установить еще 450 миллионов камер».

К такого рода технологиям в мире существует довольно сложное отношение, сказал Герман Греф, но они обеспечивают то, что можно назвать «тотальной прозрачностью» — причем доступность всей информации обо всем и обо всех будет невозможно ограничить. «Как будет выглядеть мир, где каждый из нас будет жить в „стеклянном доме“ и ничего нельзя будет скрыть?» — добавил он.