Послом доброй воли Окинавы впервые стал россиянин

Представителем японского острова Окинава впервые стал гражданин России . Им был назначен президент Федерации Окинава Каратэ и Кобудо Валерий Майстровой, сообщается на сайте организации.

Институт послов доброй воли занимается установлением контактов. С помощью гражданской дипломатии решаются гуманитарные и общественные международные задачи, укрепляются отношения в области культуры, спорта и экономики. Всего за время существования института гражданской дипломатии на Окинаве послами доброй воли было пять человек.

"Окинава — родина каратэ и остров долгожителей, — отметил Майстровой. — Окинавцы обладают уникальными качествами: они всегда умеют сохранять свое достоинство. Никакие трудности не способны разрушить их доброту. Я хочу донести эту правильную философию жизни до всех".