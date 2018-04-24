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Послом доброй воли Окинавы впервые стал россиянин
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Послом доброй воли Окинавы впервые стал россиянин 

Газета.Ru 2 часа назад
Представителем японского острова Окинава впервые стал гражданин России. Им был назначен президент Федерации Окинава Каратэ и Кобудо Валерий Майстровой, сообщается на сайте организации.
Институт послов доброй воли занимается установлением контактов. С помощью гражданской дипломатии решаются гуманитарные и общественные международные задачи, укрепляются отношения в области культуры, спорта и экономики. Всего за время существования института гражданской дипломатии на Окинаве послами доброй воли было пять человек.
"Окинава — родина каратэ и остров долгожителей, — отметил Майстровой. — Окинавцы обладают уникальными качествами: они всегда умеют сохранять свое достоинство. Никакие трудности не способны разрушить их доброту. Я хочу донести эту правильную философию жизни до всех".
Традиционное окинавское каратэ — один из самых популярных видов спорта за пределами Японии: в мире им занимаются более 100 млн человек.
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