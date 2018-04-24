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Главу воронежского поискового отряда «Дон» судят за незаконное хранение оружия
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Главу воронежского поискового отряда «Дон» судят за незаконное хранение оружия 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Михаилу Сегодину грозит до 4 лет лишения свободы.. Руководителя поискового объединения «Дон» судят за незаконное хранение оружия. Авиационную пушку, пулемёт, револьвер, винтовки системы Мосина и боеприпасы в ходе обысков обнаружили в организации, занимающейся раскопками. На скамье подсудимых — Михаил Сегодин. Руководитель организации, как и его защита, свою позицию сейчас не комментируют. Хотя ранее Сегодин сообщал корреспондентам «Вести-Воронеж», что не считает себя виновным. По его словам, оружие и боеприпасы, найденные в ходе раскопок, он хранил в просветительских целях, для этого в организации создали музей.
Впрочем, эксперты сомневаются, можно ли назвать такую экспозицию, у которой не было даже элементарного графика работы, музейной. Сейчас суд допрашивает свидетелей. После чего объясниться придётся самому Михаилу Сегодину. За хранение оружия лидеру поискового отряда грозит до 4 лет лишения свободы.
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