Главу воронежского поискового отряда «Дон» судят за незаконное хранение оружия

Михаилу Сегодину грозит до 4 лет лишения свободы.. Руководителя поискового объединения «Дон» судят за незаконное хранение оружия. Авиационную пушку, пулемёт, револьвер, винтовки системы Мосина и боеприпасы в ходе обысков обнаружили в организации, занимающейся раскопками. На скамье подсудимых — Михаил Сегодин. Руководитель организации, как и его защита, свою позицию сейчас не комментируют. Хотя ранее Сегодин сообщал корреспондентам «Вести-Воронеж», что не считает себя виновным. По его словам, оружие и боеприпасы, найденные в ходе раскопок, он хранил в просветительских целях, для этого в организации создали музей.

Впрочем, эксперты сомневаются, можно ли назвать такую экспозицию, у которой не было даже элементарного графика работы, музейной. Сейчас суд допрашивает свидетелей. После чего объясниться придётся самому Михаилу Сегодину. За хранение оружия лидеру поискового отряда грозит до 4 лет лишения свободы.