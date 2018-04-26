Дума Нижнего Новгорода направила допдоходы бюджета на дороги и школы

Дополнительные доходы бюджета будут направлены на дороги и школы. Об этом рассказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин , отвечая на вопросы журналистов после очередного заседания.

О публичности

— Гордума Нижнего Новгорода впервые приняла решение публиковать результаты голосования?

— Голосование в городской Думе всегда поименное, но доступ к данным имел только председатель или глава города. Фракция «Единая Россия» на своем заседании приняла единогласное решение публиковать итоги голосования по каждому вопросу, кроме тех, которые включены в тайное голосование. Избиратели должны видеть, какое решение поддерживает их депутат. В Госдуме вообще нет тайного голосования — на сайте можно посмотреть всю историю голосования депутата в его «Личном кабинете».

Мы тоже начинаем двигаться к этому, меняем сайт гордумы, чтобы у каждого депутата был «Личный кабинет» с подробной информацией по всем вопросам. Заодно уйдем от бумажного оборота. Через 5 — 6 дней все увидят на сайте строчку с активной кнопкой, благодаря которой можно будет узнать, кто как голосовал: «за», «против», воздержался или не голосовал, хотя присутствовал.

Наш следующий шаг — включение поименного голосования в регламент. Разумеется, при условии, что большинство депутатов поддержит это предложение.

О бюджете

— Была принята корректировка бюджета. На что были направлены средства?

— На ремонт дорог, школы и ветеранов. Все дополнительные доходы городского бюджета идут на решение социальных вопросов, на благо жителей. Другие виды расходов сегодня отсутствуют.

О МФЦ — Зачем многофункциональные центры предоставления госуслуг будут создаваться в торговых центрах?

— Это делается для удобства жителей. Сейчас состояние некоторых МФЦ оставляет желать лучшего: где-то центр перегружен, где-то не отлажен документооборот, а где-то течет крыша. Помещения в торговых центрах мы получаем бесплатно для бюджета, они в хорошем состоянии. И нам не приходится строить новых зданий, и людям удобно.

О новой структуре мэрии

— Администрация Нижнего Новгорода приняла новую структуру. Прокомментируйте, пожалуйста.

— По новой структуре администрации прошло несколько совещаний, на которые глава Нижнего Новгорода Владимир Панов приглашал депутатов, советовался с нами. Процесс формирования структуры был максимально открытым и понятным, изучался опыт других городов-миллионников. На мой взгляд, она отражает сегодняшние реалии и максимально работоспособна.

— Олег Владимирович Сорокин перестал быть депутатом городской Думы. Прокомментируйте, пожалуйста, его уход «по-английски» с сегодняшнего заседания.

— Я считаю, это его личное дело. Как захотел, так и поступил. Я не могу комментировать его решение. У нас было представление прокуратуры , и там все четко изложено — не попали в декларацию 9 млн рублей. На мой взгляд, это очень приличная сумма, и забыть про нее невозможно.

— Тем не менее, в конце сегодняшнего заседания вы поблагодарили депутатов за то, что они выдержали такое непростое испытание. Оно было нормотворческим или политическим?

— Нормотворческим. Я не заметил никакой политики. Работа над нормативно-правовой базой — это всегда большой объем информации.

О памяти

— Сегодня было принято решение увековечить память выдающихся нижегородцев, а также присвоить десяти нижегородцам звание Почетного ветерана. Насколько важно это решение городской Думы в преддверии Дня Победы?

— Память о героях, которые служат нам примером, не привязывается к датам. Памятные знаки важны для города с культурной и туристической точки зрения. Я бы также обратил внимание на вопрос содержания мемориальных досок в нашем городе. Необходимо заложить расходы на их содержание, потому что именно накануне праздников администрации районов начинают срочно искать средства на то, чтобы привести доски в порядок.