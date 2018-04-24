Александр Бречалов: к главе Ижевска претензий становится больше

«Что касается Ижевска. Я бы разделил взаимоотношения города на «до» и «после». Наверное, до марта и после. Нареканий изначально было очень много. Невооруженным взглядом было понятно, что снег никто не вывозит. Но мы договорились со всеми главами муниципальных образований, что у нас будет некий период, чтобы встроиться в новую систему. Я не могу сказать, что у нас это получалось с Юрием Александровичем, но в целом получалось. Городом, в принципе, управлять сложно. По большей части задач мы вместе справлялись. Мы не ожидали каких-то подвигов. Но здесь произошли некоторые события, экстренный так называемый ремонт дорог — чушь и глупость полная. Никто не может ответить, зачем ремонтируют один и тот же участок дорог несколько раз. Сейчас, как и к некоторым другим главам, есть вопросы. Претензий становится больше. Есть моменты, которые без согласования с главой делать нельзя», — сказал Бречалов.

В частности глава Удмуртии привел в пример ситуацию с дольщиками в Завьяловском районе Удмуртии.

Напомним, что ранее Бречалов заявлял, что подготовил сюрприз Юрию Тюрину. Также он не исключил возможность возбуждения уголовных дел, связанных с дорожной отраслью.