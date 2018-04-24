В Волгограде подвели итоги юношеских чтений по истории Сталинградской битвы

Волгоградской области выбрали авторов лучших работ XXIII областных юношеских чтений «Сталинградская битва в истории России ».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, в мероприятии участвовали все районы области. На конкурс были представлены исследования участников по пяти направлениям. В номинации «Жизнь военного Сталинграда и области» первое место заняла Ирина Макарова из Урюпинска . Лучшей в направлении «От Сталинграда до Берлина» стала Алина Протасова из Россошинской школы Городищенского района. В номинации «Поиски и открытия» победила Ульяна Серова из Городища. В разделе «Моя малая Родина» первой стала Кристина Ефимова из Волжского. Студентка ВолГУ Анна Алексеенко стала лучшей в направлении «Сталинград в российской истории».

Все победители получили дипломы и памятные подарки: энциклопедию «Сталинградская битва» под редакцией Максима Загорулько и книги по краеведению.

Отметим, волгоградские студенты и школьники активно участвуют в организации и проведении памятных, торжественных мероприятий, оказывают помощь в сопровождении ветеранов.