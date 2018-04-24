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В Волгограде подвели итоги юношеских чтений по истории Сталинградской битвы
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В Волгограде подвели итоги юношеских чтений по истории Сталинградской битвы 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области выбрали авторов лучших работ XXIII областных юношеских чтений «Сталинградская битва в истории России».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, в мероприятии участвовали все районы области. На конкурс были представлены исследования участников по пяти направлениям. В номинации «Жизнь военного Сталинграда и области» первое место заняла Ирина Макарова из Урюпинска. Лучшей в направлении «От Сталинграда до Берлина» стала Алина Протасова из Россошинской школы Городищенского района. В номинации «Поиски и открытия» победила Ульяна Серова из Городища. В разделе «Моя малая Родина» первой стала Кристина Ефимова из Волжского. Студентка ВолГУ Анна Алексеенко стала лучшей в направлении «Сталинград в российской истории».
Все победители получили дипломы и памятные подарки: энциклопедию «Сталинградская битва» под редакцией Максима Загорулько и книги по краеведению.
Отметим, волгоградские студенты и школьники активно участвуют в организации и проведении памятных, торжественных мероприятий, оказывают помощь в сопровождении ветеранов.
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