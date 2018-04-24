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Дороги Великого Новгорода в 2018 году отремонтируют на полмиллиарда рублей
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Дороги Великого Новгорода в 2018 году отремонтируют на полмиллиарда рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апреля. /ТАСС/. Ремонт и содержание дорог Великого Новгорода в 2018 году обойдется в 580 млн рублей. В этом сезоне запланировали привести в нормативное состояние 53 участка дорог областного центра, сообщил во вторник мэр Юрий Бобрышев.
"В этом году запланировано отремонтировать 53 участка, на эти работы предусматривается 300 млн рублей. Плюс еще 186 млн — это те, которые мы имели на конец прошлого года — переходящие работы по новым дорогам и еще небольшая сумма. Общая сумма на сегодняшний день — это 580 млн рублей вместе с содержанием", — сказал Бобрышев на брифинге по ремонтам дорог в 2018 году.
Согласно списку, опубликованному на сайте администрации Великого Новгорода, на перечисленных участках планируется отремонтировать покрытие проезжей части и тротуаров, предполагается также восстановление обочин и газонов.
По словам мэра, в первую очередь дорожники приступят к ремонту подъездов моста Александра Невского, работы начнутся в мае. К восстановлению остальных участков должны приступить не позже 15 июня, а завершить к 1 октября. Как сообщил Бобрышев, победу на аукционе одержали новгородские компании «Трест-2» и «СМУ-57».
Колмовский мост, который капитально не ремонтировался в течение 40 лет, в список дорог, предусмотренных в плане на 2018 год, не числится. Как пояснил Бобрышев, финансирование этого участка предусмотрят отдельной федеральной программой, мост сдадут в следующем году. «Проектно-сметная документация готова, она прошла строительную экспертизу, прошла экспертизу финансовую. Сейчас там пересматривается сметная стоимость, приблизительно это 300 млн рублей», — пояснил Бобрышев.
Как уточнил мэр, на сегодняшний день около 45% городских дорог Великого Новгорода находятся в нормативном состоянии. После выполнения плана эта цифра должна вырасти на 30%.
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