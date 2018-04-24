Госсовет РТ обсудил отказ от московского времени 

Представители министерств и ведомств, а также силовых структур общественных организаций в ходе заседания в Госсовете РТ во вторник, 24 апреля обсудили вопрос смены часового пояса в республике. На экспертном уровне после обращения ряда жителей Татарстана пытались понять, насколько целесообразен переход, говорится в сообщении пресс-службы республиканского парламента. Ряд жителей Татарстана просили отказаться от московского часового пояса в пользу восточного. Активисты настаивают на несоответствии природного времени географическому часового поясу. Представитель общественной организации Николай Азин призвал обратить внимание на то, как часовой пояс влияет на здоровье человека. В то же время, представители министерств, а также депутаты Госсовета негативно высказались о смене. Заместитель министра чрезвычайных ситуаций РТ Николай Суржко заявил, что отказ от московского времени может помешать работе татарстанского управления МЧС России. Замминистра экономики РТ Олег Пелевин, в свою очередь, отметил, инициатива не повлияет на экономику республики, но и научного обоснования она не имеет.