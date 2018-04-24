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В Совете Европы допустили принятие антироссийских мер
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Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

В Совете Европы допустили принятие антироссийских мер 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд допустил принятие организацией антироссийских мер из-за невыплаты Россией взноса в бюджет, передает РИА «Новости».
"Есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен принимать какие-то действия. Сейчас уже подходим к концу этого периода, в конце 2019 года, и тогда комитет министров должен будет принять действия в отношении России", — заявил Ягланд.
Он добавил, что считает поведение России неприемлемым.
"Я уже об этом четко заявлял и в комитете министров я об этом говорил, я сказал об этом министру (иностранных дел России. — Газета.Ru) Лаврову, что это обязательство в рамках конвенции, и в рамках международного права", сказал Ягланд.
Ранее в ПАСЕ пожаловались на дефицит бюджета из-за решения России по взносам.
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