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Генпрокуратура приступила к рассмотрению жалобы Минздрава на ФАС
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Генпрокуратура приступила к рассмотрению жалобы Минздрава на ФАС 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура России начала рассматривать жалобу Минздрава о несоблюдении работниками ФАС законодательства при проверке министерства. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
"В Генеральной прокуратуре России организовано рассмотрение обращение статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения России Костенникова Д. В. о несоблюдении работниками ФАС России законодательства при проверке в отношении Минздрава", — заявили в ведомстве.
Также в Генпрокуратуре уточнили, что обращение будет рассмотрено в установленные законом сроки.
Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев сообщил, что регулятор уверен, что Генпрокуратура поддержит ведомство в случае подачи жалобы со стороны Минздрава на ФАС.
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