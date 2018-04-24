Генпрокуратура приступила к рассмотрению жалобы Минздрава на ФАС 

Генпрокуратура России начала рассматривать жалобу Минздрава о несоблюдении работниками ФАС законодательства при проверке министерства. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
"В Генеральной прокуратуре России организовано рассмотрение обращение статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения России Костенникова Д. В. о несоблюдении работниками ФАС России законодательства при проверке в отношении Минздрава", — заявили в ведомстве.
Также в Генпрокуратуре уточнили, что обращение будет рассмотрено в установленные законом сроки.
Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев сообщил, что регулятор уверен, что Генпрокуратура поддержит ведомство в случае подачи жалобы со стороны Минздрава на ФАС.