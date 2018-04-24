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Еврокомиссия оценит влияние антироссийских санкций на бизнес
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Еврокомиссия оценит влияние антироссийских санкций на бизнес 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Новые ограничительные меры могут создать сложности для европейских производителей.
Еврокомиссия оценивает возможное влияние на европейский бизнес новых санкций США в отношении России.
— Мы оцениваем возможное влияние на бизнес в ЕС и будем консультироваться со странами Евросоюза о мнениях и анализе. Администрация США повторила, что санкции нацелены на поведение России и они открыты к обсуждению любого влияния (санкций) на Евросоюз, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕК и внешнеполитической службы ЕС.
Ведущий научный сотрудник Центра Германских исследований института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал подобные заявления со стороны Еврокомиссии.
— На первый взгляд, санкционный вопрос внес серьезный разлад в отношения Европы и США, но это не совсем так. Между европейцами и американцами существует определенный конфликт по вопросам тактики, но стратегическое единство, тем не менее, сохраняется. Сейчас идет дискуссия из-за несогласия европейцев с «точками приложения» санкций, но не с санкционной политикой в целом, — отметил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».
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