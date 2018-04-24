Казахстан все быстрей дрейфует от России

Бывшие советские республики, а ныне независимые государства, не устают подбрасывать неприятные для России сюрпризы. Среди ближайших союзников лидером в этом деле, увы, становится Казахстан , былая многовекторная политика которого, кажется, превращается в одновекторную — прочь от России. Об этом свидетельствует множество фактов. Но особенно обострит отношения Астаны Москвой уже почти предрешенное скорое появление на Каспии перевалочных баз Пентагона для транзита военных грузов в Афганистан . Соответствующее соглашение с США в ближайшие дни подпишет Нурсултан Назарбаев . Все необходимые утверждения, в том числе в Сенате РК, документ уже прошел.

Ратификация соглашения позволит Вашингтону использовать порты «Актау» и «Курык» на восточном побережье Каспийского моря. Все необходимое американским военным туда будут возить по железной дороге через Грузию , а далее — через Азербайждан. В настоящий момент основной маршрут материального обеспечения воинского контингента США в Афганистане проходит через союзный Соединенным Штатам Пакистан . Однако после ухудшения двусторонних отношений с этой страной в Пентагоне задумались об использовании и «северного» маршрута. Во всяком случае, такова официальная версия.

Считать планы Астаны по допуску ВМС США в акваторию Каспия согласием на появление в регионе американских военных баз пока, видимо, преждевременно. Любая военная база на чужой территории, как правило, предполагает экстерриториальность, постоянный военный персонал и многое другое. Здесь, насколько можно судить из опубликованных сообщений, ни о чем подобном речи не идет. Однако, появление даже транзитных пунктов Пентагона на территории нашего ближайшего союзника заставляет Москву крепко задуматься. По словам министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова, делается это целиком в интересах Казахстана как стратегического партнера Соединенных Штатов. «Взаимодействие Казахстана и США, расширившееся после визита Назарбаева в Вашингтон, приобретает конкретное содержание», — отметил министр. То есть — речь идет о долговременной тенденции, которая Москву радовать не может.

Еще одна мина замедленного действия под российские интересы — недавнее присоединение Казахстана к Договору о запрещении ядерного оружия, который проигнорировали все без исключения ядерные державы. После вступления этого документа в силу государства-подписанты вынуждены будут отказаться от присутствия на своей территории любой иностранной ядерной инфраструктуры. Однако Россия еще с советских времен имеет на территории Казахстана ряд важнейших для нашей безопасности военных объектов. Прежде всего — для испытаний ядерного оружия, а также систем стратегической противоракетной обороны. Найти замену таким полигонам в России до сих пор не смогли. Получается, Астана однажды попросит российское Минобороны на выход.

Еще одним «ножом в спину» России стала политическая позиция Казахстана по Сирии . Недавно Астана отказалась поддержать Москву в ООН , воздержавшись во время голосования по нашей резолюции. Такой подход соседи объяснили необходимостью подчеркивать свой нейтралитет, для того чтобы и впредь пребывать в статусе организатора мирных переговоров по Сирии. Подобная аргументация лишь похожа на правду. С учетом форсированного перевода страны на латиницу, затеянного лично Назарбаевым вопреки мнению населения, речь, скорее, идет о закамуфлированном стремлении разорвать культурные связи с Россией, причем — опираясь на ее геополитических конкурентов. Главным образом — на США.

По мнению руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, Россия в предыдущие годы сама вела во многом прозападный внешнеполитический курс. А потому ее упреки в адрес Казахстана мало обоснованы:

— Надо понимать, что соглашению об использовании портов «Актау» и «Курык» уже несколько лет. Сейчас речь идет всего лишь о его пролонгации.

«СП»: — Но, кажется, именно сейчас оно будет воплощено в жизнь. А значит — американские военные физически появятся у наших границ…

— Конечно, перевалка грузов военного назначения внушает определенные опасения в силу особого режима и особых интересов России на Каспии. Но… Пока работала «северная распределительная сеть» часть американских грузов из Афганистана и в него перебрасывалась через воздушное пространство Российской Федерации. И мы не очень-то беспокоились. Даже наоборот — сами предлагали Ульяновск в качестве одной из баз этой сети. Поэтому наше нынешнее беспокойство смотрится несколько запоздалым. И даже отчасти лицемерным.

«СП»: — Времена меняются…

— Да, в нынешних обстоятельствах трудно представить возможность транзита американских военных грузов через российскую территорию. Теперь мы смотрим на это по-другому. Но говорить, что очередной наш союзник нас предал, я бы не стал. Ведь в области военно-политического сотрудничества с Западом и отдельно с США Казахстан давно наиболее продвинут среди всех центральноазиатских государств.

Так, участником программы «Партнерство ради мира» он стал еще в самом начале 1990-х годов. И активно этим занимается. Поэтому сейчас не идет речь о революционной смене казахстанской военно-политической парадигмы. Это работа в том же векторе, что и 5-10-15 лет назад. Попытка лавировать между центрами силы и извлечение из этого материальных и иных дивидентов. Россия раньше тоже так себя вела.

«СП»: — Разве нынешняя Россия не вправе требовать от своего союзника большей верности или хотя бы большей определенности?

— Вправе, конечно. Потому что с теми же американцами Казахстан не связан какими-то обязывающими документами. Ни по линии двустороннего сотрудничества, как у России с Казахстаном. Ни по линии совместного членства в организациях типа ОДКБ. Но это все вопрос толкований.

Да, сейчас маятник казахстанской внешней политики немного качнулся в прозападную сторону. Но тут нетрудно предугадать, что это будет компенсировано какими-то договоренностями на российском направлении. Например, по дальнейшему строительству объединенной системы ПВО или совместного использования полигонного потенциала.

«СП»: — Кстати, о полигонах. Подписание Астаной Договора о запрещении ядерного оружия однажды может, говорят, привести к тому, что наших военных попросят из Казахстана…

— На полигоне Сары-Шаган действительно испытываются наши важнейшие боевые системы. Эти испытания проводятся в рамках определенного межгосударственного режима, который регламентируется громадным количеством документов. Думаю, новые нормы будут учтены. И оснований предвидеть какие-то сложности здесь, нет. Разве что в случае кардинальной смены внешней политики Казахстана. Но это, скорее, из области фантастики.

Сомневаюсь, что при действующем или будущем президенте что-то всерьез поменяется. Есть география, есть экономика. Развернуть эту «телегу» кардинально — это риск, на который казахстанская элита не пойдет.

В свою очередь гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев видит в происходящем историческую неизбежность:

— Конечно, соглашение о портах Назарбаев подпишет, потому что документы, которые он не хочет подписывать, до него не доходят. Транзит через «Актау» американских военных грузов в Афганистан — это замена нашего несостоявшегося транзита тех же грузов через Ульяновск. Мы же его запретили? Вот американцы и ищут решение.

Так в свое время СССР держался за Польшу , чтобы снабжать свою мощнейшую группу войск в ГДР. Теперь Штаты предложили транзит Казахстану, у которого сейчас огромная экономическая программа, требующая вложений. Американцы ведь платить будут за услуги Астаны.

Вообще, военная доктрина Казахстана строится на двух китах — союз с Россией и максимально комплиментарное отношение к Западу. Заметьте: Казахстан никак не пострадал от санкций, не поддержал российскую резолюцию по Сирии. То есть, он стремится, не испортив отношений с Россией, всеми силами развивать и отношения с западными странами. Это их знаменитая позиция многовекторности, записанная во всех доктринах.

«СП»: — Даже Договор о запрещении ядерного оружия Казахстан подписал…

— Это было ожидаемо. Ведь Казахстан свой безъядерный статус как «золотое яичко» носит. Там в этом видят базу своего международного авторитета. Мол, Астане доверяют, имеют с ней дело, потому что страна сама добровольно отказалась от ядерного оружия. От безъядерного статуса политический выигрыш для Казахстана больше, так как рядом есть Россия и Ирак . По этой причине Югославию или Ливию из Казахстана никому не сделать.

А что касается возможной потери российских полигонов… Этого опасаться особенно не стоит. У нас такие же не только в Казахстане есть.

«СП»: — Просто это один из многочисленных уже фактов, свидетельствующих о неуклонном дрейфе Астаны куда-то прочь от России…

— Да, это так. Но надо понимать, что Казахстан для России — союзник, а не жена. Эти факты и дальше будут продолжать накапливаться. Ведь после распада СССР ситуация держалась на двух вещах: единстве экономического пространства (потому что наши страны были единой фабрикой) и на единстве культурного пространства. И то и другое исторически постепенно исчезает.

«СП»: — Почему?

— Сейчас Казахстан все еще тесно сотрудничает с российскими предприятиями. Но при этом ищет сотрудничества и в других странах. Ему нужны новые технологии взамен советских, 1970-х годов. Как только Казахстан окончательно модернизирует свое производство, а это когда-то все равно произойдет, мы перестанем быть ему абсолютно необходимыми. Хотя и не обязательно разбежимся.

То же самое касается и культурного пространства. Кстати, латинизация это не причина, а следствие этого процесса. В 1992 году латинизировать Казахстан было просто невозможно. Люди бы не поняли такой реформы. Но со временем все изменилось. Ведь невозможно разделить страну на разные государства и при этом сохранить абсолютно идентичное культурное пространство. Об этом говорят примеры распада колониальных империй Европы. Хотя на просторах бывшего СССР немного другой случай.

Молодые казахстанцы хотя и знают русский язык, говорят и пишут на нем, в гораздо меньшей степени на нем думают. Им предлагают учебу в западных университетах за счет государства, но для этого надо знать европейские языки. После этого им предлагают для облегчения этого процесса перевести казахский язык на латиницу. И все радостно соглашаются. В том числе и условный русский Вася из Астаны, который тоже хочет учиться в Англии

Таким образом, расползание культурного пространства происходит объективно. Оно даже в рамках одной страны и то идет постоянно. Поэтому когда уйдет Назарбаев, казахстанская власть станет окончательно казахской. Назарбаев — как живой бог Казахстана. Последний руководитель, который может говорить о «казахстанцах», а не о казахах. Новому лидеру этого уже не позволят.

Ему предложат определиться — с кем он? Причем, казахский вариант — самый мягкий. Нас ждет то же самое со всеми странами СНГ. Пусть и в разное время. Ни одна из них не будет для России стратегическим союзником. Все будут дружить настолько, насколько им выгодно.

По мнению бывшего политзаключенного Ермека Тайчибекова, ключ к пониманию все новых недружественных России инициатив Астаны надо искать в личности президента Казахстана.

— То, что на восточном каспийском побережье скоро появятся военные из США — это вполне предсказуемо. Думаю, следующий шаг — это расквартирование китайского гарнизона в одной из восточных или южных областей Республики Казахстан.

«СП»: — Почему вы так уверены в этом?

— Я размышлял, в чем секрет политического долголетия и более чем тридцатилетнего правления Назарбаева Нурсултана Абишевича. И понял, что он ведет себя как виртуозный «проблемный заемщик». Который грамотно, по секторам, отдал всем крупнейшим мировым игрокам — США, ЕС , России, Китаю — в качестве залогового обеспечения все стратегические отрасли экономики своей страны. В свое время я много лет изучал философию таких заемщиков, работая в крупнейших коммерческих банках Казахстана.

И вот теперь все вышеперечисленные страны являются вынужденно заинтересованными, чтобы Назарбаев правил Казахстаном как можно дольше.

С эгоистической точки зрения Назарбаев делает все абсолютно правильно. Правда, эгоисты никогда не думают о стране, о народе. А только о себе и о собственных, личных интересах.