Горпарк и «Дворянка»: в Орле обсудили предстоящую реконструкцию

Реализация программы формирования современной городской среды на территории Орла стала темой брифинга, прошедшего в администрации Орловской области накануне, 24 апреля.

В мероприятии приняли участие зам главы города Олег Минкин , руководитель рабочей группы по развитию общественных пространств Елена Шаренкова, заместитель директора Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Виктор Ливцов, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Сергей Семиделихин, главный архитектор проектов ОАО «Гражданпроект» Валерий Наумов

Как сообщили в пресс-службе правительства Орловской области, при реализации программы к деятельности подрядчиков будут предъявляться повышенные требования. Их обяжут своевременно устранять выявленные недостатки в работе.

В рамках реализации муниципальной программы для Орла разработаны дизайн-проекты пяти общественных территорий. Некоторые из них является объектами культурного наследия, что предусматривает минимальное новое вмешательство.

На организацию пешеходной зоны, реконструкцию лестниц, балюстрады и ротонды, установку скамеек, урн и уличного освещения, санитарную рубку и озеленение сквера «Дворянское гнездо» будет выделено 4 млн рублей.

Историко-музейный квартал будет озеленён, дорожки вымостят плиткой, разместят малые архитектурные формы и топиарные фигуры.

Уже разработано техническое задание на проектирование Городского парка культуры и отдыха. В этом году будет выполнен ремонт входной группы, фонтана и прилегающей территории. Эскизный проект реконструкции Горпарка вынесут на публичное обсуждение.

По информации Елены Шаренковой, для проведения бесплатных массовых мероприятий есть ряд идей по преображению амфитеатра Детского парка и по обустройству пешеходного фонтана. Объект предусмотрен специально для детских площадок. Посетители парка смогут сами устанавливать режимы работы фонтана. Также планируется оборудовать горки для зимнего катания.

Центральную улицу Орла отремонтируют рамках гарантийных обязательств, после истечения срока которых возможно будет более масштабное вмешательство, уточнили в пресс-службе.