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Нужно усилить работу по благоустройству Рязани — Любимов
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Нужно усилить работу по благоустройству Рязани — Любимов
АиФ Рязань
31 минуту назад
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В преддверии майских праздников губернатор
Рязанской области
Николай Любимов
поручил активизировать работу по благоустройству территорий и оперативному приведению в порядок мемориалов и памятных мест, сообщает пресс-служба облправительства.
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