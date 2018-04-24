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Нужно усилить работу по благоустройству Рязани — Любимов
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Нужно усилить работу по благоустройству Рязани — Любимов 

АиФ Рязань 31 минуту назад
В преддверии майских праздников губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил активизировать работу по благоустройству территорий и оперативному приведению в порядок мемориалов и памятных мест, сообщает пресс-служба облправительства.
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