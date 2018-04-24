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В Ватикане читают курс по изгнанию бесов
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В Ватикане читают курс по изгнанию бесов 

Вести.Ru 31 минуту назад
В Ватикане состоялся недельный семинар «Экзорцизм и молитва освобождения», в котором приняли участие 250 священников из 50 стран. Событие состоялось в католическом университете URPA, стоимость участия в курсах по изгнанию бесов начиналась с 300 евро, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Записаться на семинар могли не только священники, но и рядовые прихожане. Для этого им было необходимо написать мотивационное письмо, а также приложить к нему письменное благословение духовника.
На лекциях экзорцизм рассматривают с разных точек зрения: антропологической, теологической, медицинской и даже с точки зрения нейронауки. Программа курса опубликована в Сети.
Согласно статистике, ежегодно около 500 тысяч человек в Италии обращаются в церковь с просьбой избавить их или близких от одержимости бесами.
В этом году семинар по экзорцизму прошел в Ватикане в 13-й раз.
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