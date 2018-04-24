Воронеж стал пилотным городом федерального проекта «Умный город» 

В программу вошли 18 муниципалитетов со всей страны. Воронеж вошёл в число 18 городов, отобранных для реализации федерального проекта «Умный город». Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень во вторник, 24 апреля.
В пилотных муниципалитетахпротестируют комплексные технологические решения и точечные разработки, например, мобильные приложения для управляющих компаний, синхронизированные с ГИС ЖКХ, рассказал министр. По словам главы ведомства, решения, которые докажут свою эффективность, будут в дальнейшем тиражированы в других городах страны. — Все решения в конечном итоге направлены на то, чтобы сделать комфортнее повседневную жизнь граждан нашей страны, — отметил Михаил Мень. Проект «Умный город» базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды. В рамках реализации данных принципов могут быть внедрены механизмы стимулирования. — К примеру, сегодня на дом, в котором на общедомовом собрании жильцов принято решение о проведении энергоэффективного капитального ремонта, могут быть выделены дополнительные средства — федеральные субсидии до 5 млн рублей. Как мы знаем, такой ремонт дороже, но в перспективе он приведет к снижению размера ежемесячных коммунальных платежей. Такой же механизм можно обсуждать и при внедрении инновационных цифровых решений в управление домом, — пояснил глава Минстроя России. Пока в Воронеже работают только «умные светофоры». Систему из 145 светофоров запустили в конце января 2018 года. Интеллектуальную систему управления дорожным движением ARTEMIS запустила японская компания Kyosan Electric. В интервью журналу «Огонёк» в апреле 2018 года чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки оценил эффект от нововведения. По словам посла, «умные светофоры» сократили пробки на дорогах Воронежа на 25-30%. Власти Воронежа также сочли опыт положительным, и в январе стало известно, что его планируется распространить еще на четыре улицы — Брусилова, Димитрова, 20-летия Октября и Кольцовскую. Сделать это собираются уже в 2018 году. Елена Гончарова