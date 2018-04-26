Ещё
Сломанный светофор в центре Воронежа создал многокилометровую пробку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сломанный светофор в центре Воронежа создал многокилометровую пробку 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Сломанный светофор в центре Воронежа утром в четверг создал пробку протяженностью около 5 километров на одной из основным магистралей города — Московском проспекте, сервис Яндекс. Пробки оценил затор на 8 баллов.
В длинной пробке встал почти весь Московский проспект, по данным сервиса Яндекс. Пробки, на 8.30 мск пробка достигла 8 баллов и протянулась примерно на 5 километров. На 10.00 мск затор еще сохраняется, его протяженность составляет около 4 километров, пробка оценивается в 6 баллов.
"Один светофорный объект не работает на Заставе. Там неполадки с контролером, сейчас на месте работает аварийная бригада", — пояснил РИА Новости представитель мэрии Воронежа, добавив, что светофор сломан на крупном перекрестке.
Он отметил, что Московский проспект — одна из основных магистралей города, и утром там часто собираются пробки, потому что «весь северный район едет на работу». При этом он отметил, что такой пробки, как в четверг там обычно не бывает.
РИА Новости: последние новости
Эксперт: американцы похоронили имидж своих вооружений США отказались верить, что Россия заполучила "Томагавки" Строители завершили укладку дорожного покрытия моста в Крым
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель186
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США41
Глава МЧС ответил Михалкову209
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»109
Московского адвоката облили кислотой21
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение