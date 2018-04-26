Сломанный светофор в центре Воронежа создал многокилометровую пробку

ЯРОСЛАВЛЬ , 26 апр — РИА Новости . Сломанный светофор в центре Воронежа утром в четверг создал пробку протяженностью около 5 километров на одной из основным магистралей города — Московском проспекте, сервис Яндекс. Пробки оценил затор на 8 баллов.

В длинной пробке встал почти весь Московский проспект, по данным сервиса Яндекс. Пробки, на 8.30 мск пробка достигла 8 баллов и протянулась примерно на 5 километров. На 10.00 мск затор еще сохраняется, его протяженность составляет около 4 километров, пробка оценивается в 6 баллов.

"Один светофорный объект не работает на Заставе. Там неполадки с контролером, сейчас на месте работает аварийная бригада", — пояснил РИА Новости представитель мэрии Воронежа, добавив, что светофор сломан на крупном перекрестке.

Он отметил, что Московский проспект — одна из основных магистралей города, и утром там часто собираются пробки, потому что «весь северный район едет на работу». При этом он отметил, что такой пробки, как в четверг там обычно не бывает.